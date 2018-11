Stiri pe aceeasi tema

- Directorul agentiei de publicitate Papaya Advertising, Robert Tiderle, va fi audiat la sediul Directiei de Investigatii Criminale, dupa ce 13 parlamentari au depus plangere privind clipul „Copiii referendumului“, prin care agentia a indemnat la boicotul referendumului pentru familia traditionala. Robert…

- "Mai sunt cateva zile pana la organizarea referendumului pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei. Guvernul a luat toate masurile necesare, atat legislative, cat si pentru asigurarea fondurilor. Autoritatile sunt in calendarul propus in ceea ce priveste pregatirea tehnica.…

- Referendumul pentru familia tradiționala a starnit multe reacții controversate. De la dezbateri atat in țara, cat și in afara, redefinirea familiei in Constituție a dat frau liber imaginației unora. De curand in mediul virtual a aparut un filmuleț care indeamna la boicot, clip in care sunt folosiți minori.…

- "In ultima vreme am asistat la folosirea in fel și chip a copiilor pentru a justifica faptele parinților lor protestatari. A fost organizat protestul copiilor, micuții au fost puși sa joace șotron pe chipuri de oameni, au fost facuți partași la tot felul de obscenitați, ajungandu-se pana intr-acolo…