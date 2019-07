Cine sunt candidaţii europeni pentru conducerea FMI Pe lista celor patru nume discutata de ministrii de Finante ai UE la reuniunea G7 de saptamana trecuta a fost adaugata si Kristalina Georgieva din Bulgaria, in prezent director general al Bancii Mondiale. Franta conduce procesul de selectie pentru un candidat european, a declarat un oficial UE pentru Reuters. Dupa ce luna aceasta directorul general al Fondului Monetar International, Christine Lagarde, si-a depus demisia de la conducerea institutiei financiare, in urma nominalizarii la presedintia Bancii Centrale Europene (BCE), s-a dat startul cursei pentru desemnarea succesorului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

