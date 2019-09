Cine sunt beneficiarii miliardului de euro furat din băncile din Republica Moldova Presedintele Comisiei, Alexandru Slusari, a declarat intr-o conferinta de presa ca a primit documentele vineri de la Banca Nationala, chiar daca ele existau anterior si la Procuratura Generala, transmite Radio Chisinau. "Astazi, la 13:30, a venit informatia cu anumite nume si am semnat un fel de declaratie de confidentialitate. Sunt doua lucruri care ni se interzic: sa publicam aceste documente si sa pronuntam vreun nume. Noi am discutat acest subiect cu membrii comisiei si ne-am asumat riscul sa facem publice (unele) numele. Va putem confirma cateva nume si cateva companii care figureaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

