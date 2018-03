Stiri pe aceeasi tema

- A doua cea mai mare provocare a inovatorilor sociali din Romania este lipsa unui cadru legislativ favorabil, spun 31% din antreprenorii chestionati intr-un sondaj, iar 20% vad ca obstacol principal lipsa de cunostinte si experienta in masurarea impactului social. Cu toate acestea, antreprenorii sociali…

- Potrivit unui raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) publicat recent, peste cinci miliarde de oameni s-ar putea confrunta cu probleme in aprovizionarea cu apa pana in 2050, noteaza Agerpres.

- Actrița Madalina Ghenea a facut un anunț sfașietor pentru fanii ei, dupa ce a dezvaluit ca se confrunta cu probleme de sanatate care au dus-o direct la spital. Se pare ca nu este prima oara cand frumoasa bruneta se confrunta cu astfel de probleme din dezvaluirile pe care le-a facut pe o rețea de socializare,…

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, este presat sa apara personal in fața investigatorilor care ancheteaza implicarea rețelei sociale in alegerile din SUA, scrie BBC. Facebook este acuzata ca nu reușește...

- Vicepresedintele PNL Florin Citu, presedinte al Comisiei economice din Senat, a afirmat sambata, la Pitesti, ca forta de munca si fiscalitatea sunt principalele probleme ridicate de oamenii de afaceri romani. „Forta de munca si fiscalitatea sunt cele doua probleme care vad ca vin cel mai des…

- Au mai ramas 3 zile de inscriere pentru profesioniștii voluntari care vor sa faca fapte bune, donand 8 ore pentru o cauza nobila. Pe 23 martie 2018, de la ora 19:00 – pana la 03:00 dimineața, profesioniști din toata țara se aduna la Tekwill, ca sa doneze o seara din timpul lor și ceea ce au mai valoros…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta spune ca autoritatile incearca sa-i convinga pe localnici sa evacueze locuințele, insa acestia refuza sa colaboreze cu pompierii. "Inteleg ca apele sunt in scadere in Baraolt, dar si la nivelul digului, la nivelul acestuia neproducandu-se nicio rupere…

- Salariile si pensiile mici, somajul si coruptia. Sunt cele mai mari probleme cu care se confrunta acum tara noastra. De aceasta parere sunt oamenii care au participat la barometrul socio-politic, realizat de IMAS la comanda Partidului Democrat din Moldova.

- Alessia se confrunta cu probleme grave de sanatate dupa ce a dat nastere micutului sau, Alvin. Artista a mers la medic, a facut o serie de investigatii in urma carora a aflat ca se confrunta cu probleme grave de sanatate.

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat Traian Badulescu, consultant turistic.

- Doina Spataru, mama regretatei Malina Olinescu, a fost internata de urgența. Artista are niște probleme de sanatate și va ajunge pe masa de operație. Una dintre cantarețele de top ale Romaniei, Doina Spataru, in varsta de 70 de ani, trece printr-o perioada mai puțin buna. Mai mulți apropiați ai artistei…

- Alexandra Stan a scris pe o retea de socializare ca asistentele nici macar n-au bagat-o in seama cand le-a atras atentia ca trebuie schimbata branula tatalui, informeaza Romania TV. Citeste si IMAGINI NEBUNE. Un cuplu a fost filmat in timp ce facea amor la geam VIDEO Mai mult, artista…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a transmis ca moțiunea simpla a PNL indreptata impotriva ministrului Educației este fara temei. Potrivit acestuia, acuzele nu sunt susținute de realitate și argumente. „Este ridicol sa depui o moțiune in care acuzi salarizarea nestimulativa a profesorilor cu doar…

- Mai multe teatre din vestul tarii participa la cea de-a XVII-a editie a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, organizata pentru sprijinul seniorilor scenei romanesti care se confrunta cu probleme materiale sau de sanatate. Incasarile obtinute la spectacolele care participa la acest demers vor…

- Circulația a fost blocata in aceasta dimineața pe Drumul Județean 712, dupa ce un TIR s-a rasturnat intr-un șanț, in Post-ul Probleme pe DJ 712 dupa ce un TIR s-a rasturnat in șanț! Drumul are restricții de tonaj apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Birocrația ucide. Asta au constatat, luni, funcționarii publici și oamenii veniți cu treburi la municipalitate. Un barbat și-a gasit sfarșlitul la primarie, unde venise incercand sa rezolve probleme.

- Amorțeala care se resimte la nivelul picioarelor este normala atunci cand stai mai mult timp in aceeași poziție. Te plimbi puțin, scuturi piciorul, trece. Dar, uneori, amorțeala din picioare poate fi cauzata de o problema de sanatate. Iata care este aceasta, scrie realitatea.net.

- Roxana Ciuhulescu a anunțat recent pe blocul personal, ca va avea un baiețel cu actualul iubit. Fosta prezentatoare tv mai are o fetița din casnicia anterioara. "Organismul se comporta altfel. Am avut momente in care mi-a fost frica ca il pierd, ma rog la Dumnezeu sa-l nasc la termen si sa…

- Obstacolele pe care le intampinam in viața ne fac de cele mai multe ori puternici și este foarte important sa invațam din experiențele neplacute prin care trecem. Astrele ne dezvaluie ce cu ce fel de probleme se vor confrunta semnele zodiacale și ce fel de invațaturi ar trebui sa traga din acestea.

- Un primar din Valea Jiului vrea mai puțini asistați sociali. Autoritațile de la Vulcan vor sa renunțe la asistații sociali. Edilii vor, ca in urmatorii ani, sa reduca numarul persoanelor care beneficiaza de ajutor social. Este una din prioritațile autoritaților locale din Vulcan, care vor sa atraga…

- Ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca principala problema a firmelor italiene din vestul tarii este lipsa fortei de munca, iar in acest moment se incearca gasirea unor solutii, printre care si automatizarea fabricilor. Ambasadorul Italiei in Romania, Marco…

- Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din cadrul CDU luni. Succesorul sau va fi desemnat in cadrul unui congres exceptional, prevazut la 26 februarie. Considerat un apropiat al Angelei Merkel,…

- Conducerea Politiei Romane se afla in proces de consultare cu unitatile centrale si teritoriale, precum si cu organizatiile sindicale si profesionale, in vederea adoptarii celor mai bune solutii care vor asigura un serviciu politienesc permanent, dar si respectarea drepturilor personalului privind…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom,

- Șomajul și corupția – acestea sunt cele mai mari probleme cu care se confrunta cetațenii din Republica Moldova. Cel puțin asta arata un sondaj facut de compania Magenta, la solicitarea Centrului de Informare și Documentare NATO din RM.

- Coaliția Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) a dat publicitații rezultatele unei cercetri realizate in randul pacienților din Romania cu privire la cele mai frecvente probleme cu care aceștia se confrunta. COPAC va aduce oficial, la cunoștința autoritaților, problemele actuale…

- Lipsa din anumite localitati a medicilor specialisti este una dintre cele mai mari greutati cu care se confrunta bolnavii cronici, ei fiind astfel obligati sa se deplaseze in alte orase decat cel in care locuiesc, arata un studiu realizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice…

- Reprezentantii mediului de afaceri din Timis se plang cam de aceleasi probleme cu care se confrunta si cei din alte zone ale Romaniei. Nu au forta de munca disponibila, cea existenta este slab pregatita, iar legislatia e instabila si nu ofera predictibilitate.

- Principala cauza a pierderilor de angajati din cadrul politiei buzoiene este valul masiv de pensionari din ultimul an, in contextul modificarii legislatiei in ceea ce priveste pensiile speciale. Chiar daca in 2017 s-au facut si angajari din sursa externa, noii politisti au nevoie de luni bune de pregatire…

- Fundația Estuar trage un nou semnal de alarma cu privire la lipsa acestor servicii adresate persoanelor cu probleme de sanatate mintala și cere elaborarea unui plan național de acțiune in domeniu. Cu o activitate de aproape 25 de ani in domeniul sanatații mintale, fundația Estuar a tras un nou semnal…

- Cazul profesorului de religie din localitatea sibiana Copsa Mica arata disfunctionalitati grave la nivelul sistemului de educatie. Lipsa testelor psihologice standardizate facute cadrelor didactice, precum si lacunele legislative arata ca in fata elevilor pot ajunge astfel de persoane care marcheaza…

- Omul modern sta peste 8 ore la birou, in fața unui calculator. Dincolo de afectarea vederii, mai sunt cateva probleme serioase, care se rasfrang asupra starii noastre de sanatate. Citeste si: Florin Calinescu, atac FARA PRECEDENT la adresa lui Iohannis dupa desemnarea unui premier de la PSD:…

- Ultimul sondaj indica o creștere a numarului de specialiști in salarizare, care se confrunta cu dificultați din cauza lipsei cunoașterii legislației și a cerințelor locale Sistemele interne neadecvate reprezinta deasemenea o provocare semnificativa. Lipsa cunoașterii reglementarilor locale este…

- Calciul este un element esențial din componența organismului ce poate avea efecte grave atunci cand se produc carențe, mai ales in cazul copiilor. Aproximativ 70% din sistemul osos este alcatuit din calciu, motiv pentru care se afirma atat de des ca avem nevoie de acest mineral pentru a menține…

- Legendarul muzician britanic Eric Clapton, in varsta de 72 de ani, a declarat intr-un interviu ca vrea sa continue sa lucreze, dar este dificil pentru el, pentru ca auzul ii este afectat.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa ambasadorului Germaniei in Romania: ' Sunteti IPOCRIT si reprobabil...'…

- Portalul viza.md a sistematizat apelurile și intrebarile adresate redacției din partea moldovenilor, aflați pe teritoriul Turciei. Astfel, va prezentam 7 probleme de baza ale moldovenilor care pleaca și revin din Turcia, care in opinia redacției, ar trebui puse in prim-plan, revazute și dupa caz soluționate…

- Celor din zodia Berbec le vor merge la suflet niște cuvinte de apreciere sau de incurajare și vor schimba poate abordarea unui proiect ambitios. Se poate sa vorbeasca deschis cu ființa iubita despre planurile de viitor și, daca asa este situatia, despre legalizarea relației.

- Berbec - Ei trebuie sa invete sa vorbeasca pentru ei insisi si sa se accepte asa cum sunt. Taur - Trebuie sa invatati sa acceptati lucrurile asa cum sunt si sa gasiti o modalitate de a va usura provocarile.

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire in fiecare clipa. Un studiu realizat in Marea Britanie arata insa ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul sarcinii.

- Din cauza profesiei, Paula Seling se confrunta cu probleme de sanatate, despre care a vorbit de curand. Iubeste sa cante si sa fie pe scena, fapt pentru care artista nu lasa sa se vada acest lucru in concertele si in spectacolele pe care le sustine.