Stiri pe aceeasi tema

- 80% din barbatii singuri recunosc ca au scris scrisori de dragoste, insa doar doua treimi dintre ei au primit si un raspuns pe masura, arata un sondaj Sentimente.ro. Ei si-au marturisit sentimentele, dar si-au luat si angajamente, considerand ca un astfel de gest poate da un imbold semnificativ relatiei.

- In ultima perioada au aparut mai multe studii din care rezulta ca femeile conduc mai bine o masina decat barbatii. In plus, rapoartele mai arata ca barbatii au de patru ori mai multe sanse sa incalce legea intr-un fel sau altul atunci cand se afla la volan. Totusi, specialistii considera ca aceste rezultate…

- Barbații din Romania și femeile din Ucraina beau cel mai mult: 8,2 unitați de alcool, barbații și 4,2 unitați de alcool, femeile - arata un studiu facut de Global Burden of Diseases, un proiect al Universitații Washington, Seattle.Statul va controla, prin Ministerul Finanțelor, cum folosesc…

- Sotie ideala, mama devotata, prietena de nadejde si amanta perfecta. Orice barbat isi doreste o astfel de iubita, iar trei femei din zodiac le au pe toate. Sunt aproape de perfectiune! Vezi daca si tu te regasesti pe lista.

- Fostul ministru de externe din Marea Britanie, Boris Johnson, va fi audiat pentru o posibila incalcare a codului de conduita al Partidului Conservator dupa o serie de comentarii la adresa femeilor musulmane care poarta burka, a transmis o sursa din cadrul partidului, informeaza Reuters,

- Comentariile pe aceasta tema facute de fostul ministru de Externe si-au atras critici intr-un context sensibil, in care valuri de migranti din astfel de tari au fost primite in state din Uniunea Europeana. Opinia lui Johnson risca sa agraveze tensiunile islamofobice existente deja…

- In charterul spre Portland, echipa masculina a stat la business, in timp ce echipa feminina a avut locuri la economic. "Sa incetam cu criticile", cere managerul fetelor, Maria Teixidor. Cand s-a aflat cum au calatorit cele doua echipe ale Barcelonei spre Statele Unite, rețelele de socializare s-au incins,…