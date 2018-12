Cine reprezintă România la X Factor Global 2018 X Factor Global, ediția 2018, și-a ales favoriții din fiecare țara, iar Romania nu putea lipsi de pe lista. Astfel, Raluca Raducanu ne reprezinta in topul celor mai bune momente X Factor Global 2018 alaturi de concurenți din USA, UK și Italia. Cunoscuta sub numele de “Fata cu Vioara”, Raluca Raducanu, solista si violonista, s-a bucurat de inca o realizare notabila pentru cariera ei de muzician profesionist. Astfel, a doua piesa din cadrul concursului X Factor Romania, reinterpretarea celebrei melodii Billie Jean a lui Michael Jackson, i-a asigurat Ralucai locul binemeritat in topul celor mai bune… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

