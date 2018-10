Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2016, speranta de viata a unui nou nascut din Uniunea Europeana era de 81 de ani, iar cea mai scazuta speranta de viata se inregistra in regiunile Severozapaden (73,3 ani), Yugoiztochen (74,4 ani) si Severen tsentralen (74,4 ani) din Bulgaria, precum si in regiunile de dezvoltare Sud-Est (74,4…

- Premiile puse in joc sunt in valoare de 22.150 de euro, iar inala turneului va avea loc duminica, 7 octombrie, iar intrarea este libera. · Cel mai tanar jucator inscris in competiție, Xidas Giannis, are 10 ani · La cea de-a noua ediție IBIBO participa aproximativ 80 de romani La cea…

- Lenny Kravitz revine in Romania, pentru un concert in premiera in Cluj-Napoca. Artistul a decis ca dupa intalnirea din 2008 din București, sa ofere romanilor o noua seara de neuitat. Pentru prima oara pe o scena din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul sau album, Raise Vibration.…

- Prin anumite canale de comunicare, utilizand datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), Bucureștiul se lauda ca Romania a inregistrat, in 2017, cel mai mic preț la gazele naturale destinate consumatorilor casnici, din randul statelor membre ale Uniunii Europene. Ar fi și culmea sa…

- CIA (Agenția Centrala de Informații) a SUA și agenția Stratfor (care este o subsidiara a CIA) anticipeaza schimbari majore pentru continentul european pana in 2025. Stratfor publica regulat rapoarte legate, in general, de subiecte de mare interes și, credem noi, foarte rar s-a inșelat in previziunile…

- Agentii de plasare forta de munca au mediat si plasat in strainatate, in primul semestru din 2018, 19.070 de cetateni romani, in Germania, Olanda, Austria, Spania, Anglia cu precadere, potrivit datelor pe care le centralizeaza Inspectia Muncii. Totodată, numărul lucrătorilor români…

- Aproape un sfert (24%) din populatia Romaniei era ocupata in agricultura in 2017, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, unde media populatiei ocupata in agricultura era de 4,5%, arata datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, cea mai ridicată pondere…