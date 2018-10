Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul si ambitiosul conservator, care a criticat-o pe Merkel in mai multe randuri, a fost numit ministru al Sanatatii in martie de catre Merkel, care a dorit astfel sa-si introduca criticii in Guvern. Potrivit agentiei germane de presa DPA, care nu citeaza surse, Jens Spahn, in varsta de 38 de ani,…

- Salariul minim va crește cel tarziu pana la inceputul anului viitor, pe 1 ianuarie, a promis ministrul de finanțe Eugen Teodorovici. Este posibil insa ca majorarile sa fie operate chiar mai devereme, data certa urmand a fi hotarata de Guvern, a transmis denitarul. „Analizam care este data optima și…

- Ministrul de Interne Matteo Salvini a declarat ca "magazinele unde se intampla necazuri sunt aproape toate conduse de cetațeni straini" Guvernul italian va lua in vizor magazinele "etnice" pentru a le restricționa orele de activitate, a declarat ministrul de interne italian, conform The Independent.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat ca s-a intrat "in linie dreapta" cu pregatirea elementelor de comunicare publica si a aspectelor bugetare pentru Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Negrescu a prezidat, pe 10 septembrie 2018, reuniunea…

- "Nu putem continua ca si pana acum in UE", a scris Manfred Weber in mesaje postate pe Twittter. "Voi contribui la reintoarcerea la popor a Europei si la restabilirea legaturii dintre cetateni si Uniunea Europeana. Vreau sa incep un nou capitol in UE", a mai scris el. Manfred Weber, membru…

- Comisia 1 din Consiliul Superior al Magistraturii a decis, luni, ca proiectul de ordonanta de urgenta propus de ministrul Justitiei pentru prelungirea mandatelor sefilor Inspectiei Judiciare sa fie supus consultarii cu sistemul judiciar, urmand ca, saptamana viitoare, CSM sa decida daca va acorda aviz…

- Sebastian Cucoș are imputernicire pana miercuri, 15 august, sa conduca Jandarmeria Romana. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus ca a depus inca de la inceputul lunii documentele pentru prelungirea interimat...

- Romania are un deficit de forta de munca de un milion de persoane, iar prima masura care trebuie luata este eliminarea prevederii care obliga patronii sa plateasca angajatii din afara tarii la salariul mediu pe economie, considera ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Cel puţin un milion de…