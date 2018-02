Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata miercuri, la Parlament, daca exista un prezidentiabil care va fi desemnat la Congresul PSD din 10 martie, Ecaterina Andronescu a spus: "Nu stiu daca desemnat este cea mai buna solutie, la Congresul din 10 martie, dar oricum cred ca trebuie sa ne gandim la acest lucru, pentru ca eu cred…

- Partidul Social Democrat trebuie sa vina cu o propunere de candidat la Presedintie, considera vicepresedintele formatiunii, Ecaterina Andronescu.Intrebata miercuri, la Parlament, daca exista un prezidentiabil care va fi desemnat la Congresul PSD din 10 martie, Ecaterina Andronescu a spus:…

- Liderul filialei vrancene a PSD-ului pare hotarat sa isi anunte candidatura pentru o functie in cadrul conducerii centrale a partidului – fie de vicepresedinte, fie, char, de numar 1 in cadrul formatiunii social-democrate. Fara sa spuna exact la ce functie aspira, Marian Oprisan a subliniat, inaintea…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a lansat miercuri un apel catre toate organizatiile PSD, organizatii neguvernamentale si politicieni pentru elaborarea unui proiect de tara e termen lung - respectiv 25 de ani. Apelul are loc in contextul in care social-democratii se vor reuni…

- Vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu a afirmat, dupa CExN: ”Am discutat ca o sa avem congres pe 10 sau pe 17 martie, sa vedem unde va fi cea mai potrivita locatie. Noi ne-am dori sa fie in Ardeal, daca o sa reusim...”. Potrivit acesteia, ideea organizarii unui congres este una oportuna.…

- Dupa ședința PSD, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a facut primele anunțuri cu privire la cei care raman sau pleaca din Guvern. Pe langa acest aspect, liderul PSD susține ca la urmatorul Congres al partidului va propune și schimbari in structura acestuia.

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a facut primele anunturi dupa sedinta PSD. Acesta a anuntat ca urmeaza o curatenie in Guvern. Mai mult, Dragnea spune ca viitorul Congres al PSD va propune schimbari si in structura partidulu."Vom vedea cand gasim o locatie sa facem un congres serios. S-a discutat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, intenția organizarii unui congres extraordinar al partidului. "Voi propune colegilor din CEx convocarea unui congres extraordinar. O sa incerc sa va spun și principalele...

- Anuntul despre un Congres extraordinar al PSD in luna martie, facut de Liviu Dragnea miercuri, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, pe scarile din sediul PSD, a surprins majoritatea liderilor partidului. Multi dintre cei intrebati la intrarea in sediu despre acest lucru au spus chiar ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, intentia organizarii unui congres extraordinar al partidului. ‘Astazi (miercuri – n.r.) vom avea o evaluare a activitatii secretarilor de stat si propuneri pentru ca activitatea unora dintre ei sa inceteze. Astazi, de asemenea, voi propune colegilor…

- Anuntul facut miercuri de presedintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la convocarea unui congres extraordinar in luna martie i-a luat prin surprindere pe mai multi lideri ai partidului care participa la reuniunea Comitetului Executiv National. "N-am auzit sa fie vreo nevoie atat de presanta in momentul…

- "La acest congres, si cei care au facut scrisori sa le afirme si sa le sustina", a mai afirmat liderul PSD. Dragnea a precizat ca la acest congres nu va fi desemnat si candidatul partidului la Presedintie. El a spus insa ca va fi redefinit programul de guvernare. "Vreau sa redefinim programul de guvernare,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, inainte de sedinta Comitetului Executiv PSD, ca va propune convocarea unui congres extraordinar, dorind redefinirea si relansarea programului de guvernare. Dragnea a precizat ca va cere si un vot de reconfirmare in functia de presedinte PSD.

- Bucuresti, 14 feb/ Agerpres/- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, intentia organizarii unui congres extraordinar al partidului. El a declarat, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca acest congres ar putea avea loc in luna martie. AGERPRES/ (A - Autor: Cristian Lupascu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa le afirme…

- Liderii PSD si ALDE negociaza dur inainte de ziua de vineri cand ar urma sa se decida cum va arata cabinetul Dancila, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, Liviu Dragnea i-ar fi cerut lui Calin Popescu Tariceanu sa si-l asume pe Tudorel Toader la ministerul justitiei, in conditiile…

- Liviu Dragnea va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale, spune fostul lider al social-democraților, Mircea Geoana. Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, deoarece o astfel de mișcare nu ar face decat…

- Mircea Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, deoarece o astfel de mișcare nu ar face decat sa creasca tensiunea in partid."Ai nevoie ca intreg partidul sa traga pentru candidatul sau candidata pe care partidul o alege. Cred…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, spune ca liberalii sunt pregatiti sa-si asume raspunderea guvernamentala, chiar si într-un guvern minoritar. "La consultarile de mâine de la Cotroceni vom sustine urmatoarele: 1. Organizarea de alegeri anticipate,…

- "Dincolo de orice speculații nedorite de presa, TSD este una dintre vocile care susține in primul rand continuarea seriei reformelor și punerea in aplicare a masurilor Programului de Guvernare. Tinerii social-democrați aradeni se declara solidari cu actuala conducere a partidului și președintele…

- Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. De asemenea, intrebat de ziaristi daca se afla in spatele deciziei ministrului de Interne, Carmen Dan, de a nu demisiona din functie, liderul social-democrat…

- "Va spun ca eu voi face exact ce am spus in urma cu cateva luni. Voi candida la prezidentialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa tina acel Congres, membrii partidului vor decide, asa cum este firesc. Dar indiferent de acea decizie, eu tot voi candida in 2019. (...) dragi colegi, desi am anuntat…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu anunta ca va candida la prezidentialele din 2019, indiferent de decizia colegilor, si spune ca afirmatiile lui Liviu Dragnea, potrivit carora ar fi o greseala anuntarea candidatului la prezidentiale, sunt eronate, fiind metoda care a adus doi premieri ai Sistemul.…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, un parlamentar cunoscut pentru criticile aspre aduse protestatarilor #Rezist, a anunțat ca va candida la președinția României, în 2019, oricare ar fi decizia partidului."Va spun ca eu voi face exact ce am spus în urma cu câteva…

- Victor Ponta a susținut marți, la B1 Tv, ca Liviu Dragnea va candida la prezidențiale din partea PSD și, glumind, a spus ca social-democratul Codrin Ștefanescu ar fi la fel de bun pentru o asemenea candidatura.„Eu sunt convins ca domnul Dragnea vrea sa candideze (c.n. la președinție) și daca…

- Situația din PSD este una extrem de tensionata, iar prima runda care s-a desfașurat la Comitetul Executiv doar a imparțit taberele și le-a aratat lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea in ce poziții stau. Citește și: SURSE - CUTREMUR in Guvern: scandal intre Carmen Dan și Mihai Tudose Runda…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, în primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Întrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, în primavara acestui an,…

- "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci si pe care eu am sustinut-o si cred ca ar fi un pas inapoi pentru ca ii da presedintelui partidului o legitimitate foarte mare. Asta nu are nicio legatura cu demiterea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca este nevoie de o restructurare…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic, a declarat, la RFI, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD. El a apreciat ca in PSD exista oameni competenti si cu vizibilitate, care ar putea…

- Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de la ora 14.00, la sediul central al PSD din Sos. Kiseleff. In primul rand, CExN urmeaza sa desemneze succesorul Doinei Pana in functia de ministru al Apelor si Padurilor. Doina Pana si-a anuntat saptamana trecuta demisia din functia de ministru…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni…

- Sedinta a Comitetului Executiv al PSD: restructurea guvernului si nemultumirile din partid Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National de maine, daca ar fi reprezentativ si ar asculta…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a scris, joi, ca un Congres extraordinar al PSD ar avea scopul de a suprima orice forma de opozitie din partid, adaugând ca strategia îi este propusa liderului Liviu Dragnea de consultanti din afara tarii, dar ca acesta nu

- Relația dintre președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose este tot mai tensionata, miza fiind controlul principalului partid de la guvernare. Dragnea ar vrea sa fie reconfirmat in fruntea PSD de un congres extraordinar, in timp ce Tudose intenționeaza sa apara in fața Parlamentului cu…

- Guvernul Tudose ar putea fi restructurat. Președintele executiv al PSD Niculae Badalau a declarat, la Digi 24, ca este posibil ca Guvernul sa fie format din 16 ministere, in loc de 24. Badalau a mai spus ca, pentru PSD, un Congres extraordinar ar fi util. Declarația vine la o zi dupa ce ministrul Apelor…

- Catalin Ivan inainteaza un scenariu și spune ca este convins ca Dragnea este sfatuit sa organizeze un congres extraordinar al PSD, pentru a distruge orice opoziție in partid. Totuși, Ivan este de parere ca acest lucru nu se va intampla deoarece Dragnea nu este un „lider curajos” iar daca și-ar depune…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca unor membri ai Guvernului Tudose li s-a spus ca ar sunt buni sa devina presedinti ai PSD si i-a indemnat pe acestia sa spuna public din partea cui au venit aceste cuvinte, in caz contrar va spune...

