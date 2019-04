Concert Evergrey la Hard Rock Cafe

EVERGREY revin in Romania pe 13 aprilie printr-un show care va avea loc la Hard Rock Cafe din Bucuresti de la ora 22:30. Atentie: accesul se face doar dupa ora 22:00. Nu uitati de oferta FourPack: La 4 bilete cumparate, unul este gratuit! Pune 4 bilete in cos si platesti doar 3 In deschidere vor canta Bloodred Hourglass din Finlanda.… [citeste mai departe]