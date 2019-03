Boris Johnson

Fostul primar al Londrei a fost unul dintre marii artizani ai victoriei Brexitului in referendumul din iunie 2016, din care isi trage in prezent, in cotinuare, o mare parte a legitimitatii.Numit ministru de Externe, in urma referendumului, de catre Theresa May, el nu a incetat sa o submineze, criticandu-i strategia in negocierile cu Bruxellesul, dupa care si-a dat demisia din Guvern, pentru a apara o ruptura clara fata de Uniunea Europeana (UE).



Un politician abil, charismatic si popular, ”Bojo”, in varsta de 54 de ani, are o personalitate clivanta, care i-a cauzat…