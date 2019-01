Cine poate fi expulzat din Germania si in ce conditii?

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, adeptul unei linii dure privind migratia, a spus ca expulzarea solicitantilor de azil inapoi in Siria nu poate fi aprobata in prezent, potrivit dpa preluata de Agerpres "In acest moment, nimeni nu poate fi expulzat in Siria. Acelasi lucru se…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, ia in considerare retrimiterea in Siria a refugiatilor vinovati de infractiuni sau care prezinta un pericol pentru securitate in Germania, conform unui interviu aparut vineri in publicatii regionale, relateaza AFP. "Analizam cu atentie in acest moment" aceasta…

- Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a decis sa se retraga din functia de presedinte al formatiunii politice Uniunea Crestin-Sociala (CSU), au anuntat luni mai multe surse din cadrul partidului, relateaza site-ul agentiei Dpa, potrivit Mediafax.Citește și: Negrescu nu pleaca singur:…

- Seehofer, un conservator dur, intentioneaza totodata sa demisioneze din functia de ministru inainte de sfarsitul actualei legislaturi, au declarat duminica seara tarziu surse din cadrul CSU care au discutat cu Seehofer. El urmeaza sa-si anunte demisia saptamana aceasta. Un nou lider al CSU urmeaza…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, a anuntat luni ca a dispus "pensionarea provizorie" cu efect imediat a controversatului sef al serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, atributiile acestuia fiind preluate cu titlu…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a anuntat luni ca a dispus "pensionarea provizorie" cu efect imediat a controversatului sef al serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, atributiile acestuia fiind preluate cu titlu interimar…

- Germania va prelungi controalele la frontiera cu Austria cu sase luni, pana in mai 2019, a anuntat vineri ministrul de interne german Horst Seehofer, relateaza dpa. Decizia - bazata pe argumentul ca este inca mult prea usor pentru migranti sa se deplaseze intre tarile membre UE si ca lipsesc controalele…

- Italia isi va inchide aeroporturile pentru zborurile neautorizate cu migranti din Germania, a declarat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, pe fondul relatarilor ca landul Bavaria ar pregati deportari in masa de migranti in Peninsula, transmit dpa si Reuters. "Daca cineva, la Berlin…