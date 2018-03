Stiri pe aceeasi tema

- Marele Premiu de Formula 1 al Australiei 2018. Prima etapa din Marele Circ se desfașoara la Melbourne, intre 23 și 25 martie. 20 de piloți de la 10 echipe se vor intrece in 21 de etape ale sezonului 2018 . Cursa e duminica dimineața de la 8:10. Calificarile sunt programate sambata, de la ora 8:00. ACTUALIZARE…

- Lewis Hamilton (33 de ani) a inceput perfect cursa pentru apararea trofeului de campion in Formula 1 și va pleca din pole position in Marele Premiu al Australiei. Lewis Hamilton a facut un ultim tur excepțional, imbunatațindu-și timpul cu aproape o secunda și depașindu-i pe cei 2 piloți de la Ferrari,…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton va pleca din pole position la Marele Premiu al Australiei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, editia 2018. El a fost cel mai rapid in calificari, fiind urmat de pilotii Ferrari, in ordinea Kimi Raikkonen - Sebastian Vettel.Al doilea pilot al echipei…

- Lewis Hamilton va pleca din pole position in prima cursa a sezonului din Australia și va fi acompaniat pe prima linie a grilei de Kimi Raikkonen. Sebastian Vettel și Max Verstappen sunt prezenți pe linia a doua.

- Un tur de excepție i-a adus lui Lewis Hamilton pole position-ul in primul Mare Premiu al sezonului. Minutele s-au scurs și senzația era ca batalia din frunte pentru pole avea sa fie una pe muchie de cuțit. Așa a și fost pana cand Hamilton a realizat un tur extraordinar. Britanicul va pleca de pe prima…

- Cum poți vedea Campionatul Mondial de Formula 1 2018. Nici o televiziune din Romania nu a anunțat achiziționarea drepturilor TV. ACTUALIZARE 23 martie. Posturile Digi Sport și Telekom Sport au achiziționat drepturile de difuzare pentru Formula 1 pentru anii 2018 și 2019. Prima competiție de formula…

- Lewis Hamilton a caștigat prima batalie din 2018 impunandu-se in FP1. Britanicul a stabilit un timp de 1m:24.026 (mai rapid cu 2 zecimi fața de timpul stabilit in FP1 in 2017) folosind pneurile UltraSoft (cele mai moi aduse aici de Pirelli). Cele mai bune sectoare au aparținut tot lui Hamilton. Coechipierul…

- LEWIS HAMILTON A RASPUNS COMENTARIILOR FOSTULUI SAU COLEG NICO ROSBERG. ACESTA DIN URMA A DECLARAT CA LIPSA CONSTANȚEI DE CARE A DAT DOVADA PILOTUL IN SEZONUL 2016 ESTE PRINCIPALUL ATU AL RIVALILOR LUI HAMILTON, ȘI CA BRITANICUL AR PUTEA AVEA DE SUFERIT DIN CAUZA ACESTEIA. Lewis Hamilton a fost intrecut…

- Sezonul nou al Formulei 1 sta sa inceapa, așa ca v-am intrebat: cine caștiga titlul in acest an? E timpul sa raspundem și noi. Mercedes și Ferrari sunt așteptate sa fie protagoniste in lupta din acest an, cu Lewis Hamilton și Sebastian Vettel favoriți in ceea ce privește titlul individual de campion…

- Sezonul 2018 al Formulei 1 incepe duminica la Melbourne cu o serie de schimbari de regulament, iar Mercedes, Ferrari și Red Bull sunt principalele favorite la victorii in cursele care in acest an nu sunt transmise de niciun post TV din Romania.

- La nivel declarativ, Formula 1 promite sa treaca la o noua etapa a existentei: logo schimbat, imn demn de filmele cu pretentii de la Hollywood, nume noi pe grila de start. Pe circuit insa, lucrurile nu au fost in ultimele sezoane pentru regina curselor automobilistice: Mercedes domina cu autoritate…

- Cvadrupul campion mondial de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton (33 ani), actualul campion mondial, dupa titlurile din 2008, 2014 și 2015, se pregateste sa semneze un nou contract cu echipa Mercedes, care il va transforma intr-unul dintre cei mai bine platiti sportivi ai planetei, informeaza The…

- Sezonul 2018 este pe cale sa inceapa, iar pentru prima data dupa foarte mulți ani analiza prestațiilor din teste nu ne-a putut oferi un tablou clar al repartiției forțelor. Mai jos aveți analizate sintetic cateva dintre aspectele pivotale ce macina lumea F1 inainte de pornirea motoarelor la Melbourne.…

- Safety Car nou in Formula 1 2018. Mercedes-AMG GT R este noul Safety Car din Formula 1. Modelul brandului din Affalterbach are 585 de cai putere și poate atinge o viteza maxima de 318 km/h. Noul sezon de Formula 1 incepe in 25 martie cu Marele Premiu al Australiei . Mercedes-AMG a prezentat oficial…

- Formula 1 va reveni la finalul acestei saptamani cu Marele Premiu al Australiei (primul Grand Prix din noul sezon competitional), dar si cu un nou imn. Autorul este Brian Taylor, cunoscut pentru muzica din filme precum Iron Man 3, Now You See Me, Avengers si Age of Ultron.

- Americanul Brian Taylor, cunoscut pentru muzica din filme ca Iron Man 3, Now You See Me, Avengers, Age of Ultron, a compus tema muzicala a Campionatului Mondial de Formula 1, competitie care va incepe, in acest week-end in Australia, la Melborune. “A fost o onoare sa fiu ales sa compun tema pentru Formula…

- Mercedes-AMG GT R este noul Safety Car din Formula 1. Modelul brandului din Affalterbach are 585 de cai putere și promite o viteza maxima de 318 km/h. Noul sezon de Formula 1 incepe in 25 martie cu Marele Premiu al Australiei.

- Deși nominalizarile pneurilor pentru Marele Premiu al Australiei sunt la fel ca și anul trecut – soft, supersoft și ultrasoft – compozițiile sunt cu o treapta mai moi in 2018, contribuind la creșterea performanțelor, lucru observat deja din testele de pre-sezon. Cu noi mașini, noi piloți, o vreme schimbatoare…

- Pilotul italian Andrea Dovizioso (Ducati) a castigat Marele Premiu al Qatarului, prima etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza editia 2018, la clasa MotoGP, care a avut loc duminica pe circuitul de la Losail.

- Pilotul italian Andrea Dovizioso (Ducati) a castigat Marele Premiu al Qatarului, prima etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza editia 2018, la clasa MotoGP, care a avut loc duminica pe circuitul de la Losail. Dovizioso a fost inregistrat la finalul celor 22 de tururi de circuit…

- Jean-Eric Vergne a castigat cea de-a sasea etapa a Campionatului Mondial de automobilism Formula E. Francezul s-a impus in cursa desfasurata in localitatea uruguayana Punta del Este si a obtintut astfel cea de-a doua sa victorie de etapa din acest sezon.

- Pilotul italian Valentino Rossi, de 7 ori campion mondial la clasa regina a Campionatului Mondial de motociclism viteza, si-a prelungit cu inca doi ani, pana in 2020, contractul cu echipa japoneza Yamaha, relateaza agențiile de presa internaționale. Rossi, 39 ani, isi incheia contractul la finalul acestui…

- Fernando Alonso a vrut sa se retraga la finalul sezonului trecut din cauza rezultatelor slabe. Fostul campion mondial de Formula 1, pilotul spaniol Fernando Alonso, spune ca sezonul trecut a vrut sa-si incheie cariera sportiva dupa evolutia slaba cu echipa McLaren insa a renuntat la idee considerand…

- Marele Premiu de Formula 1 al Australiei 2018. Prima etapa din Marele Circ se desfașoara la Melbourne, intre 23 și 25 martie. 20 de piloți de la 10 echipe se vor intrece in 21 de etape ale sezonului 2018 . Fetele care faceau senzație și asigurau o cota din audiența celei mai importante competiții auto…

- Aston Martin pregateste un supercar cu motor central. Britanicii vor beneficia de experienta inginerilor si designerilor din cadrul echipei de Formula 1 Red Bull Racing. 0 0 0 0 0 0

- Scuderia Ferrari termina in frunte si ultima zi de teste desfasurate pe circuitul Montmelo. Kimi Raikkonen a pilotat astazi monopostul SF71H si a reusit sa se apropie la doar 39 de sutimi de secunda de recordul stabilit ieri de coechipierul Sebastian Vettel. Inginerii Scuderiei i-au impus astazi acelasi…

- Pilotul australian Daniel Ricciardo (Red Bull) a doborat recordul circuitului de la Barcelona, miercuri, in cea de-a sasea zi a testelor pe care echipele de Formula 1 le efectueaza inaintea startului noii editii a Campionatului Mondial, informeaza AFP. Avand monopostul dotat cu noile pneuri Pirelli…

- Astazi s-a dat startul ultimelor 4 zile de test dinaintea inceperii oficiale a sezonului in F1. Fața de saptamana trecuta vremea a fost exact cum se așteaptau inginerii sa fie, cu aproape 18 grade Celsius in aer și peste 31 de grade la nivelul pistei. Sebastian Vettel a fost cel mai rapid pilot al zilei.…

- Prima sesiune de teste din intersezon programata pe circuitul de la Montmelo s-a incheiat pe 1 martie 2018, iar in urma celor trei zile propriu-zise de teste s-au desprins cateva aspecte esențiale pe care le vom dezvolta mai jos. Ferrari și Mercedes “ard” in continuare ulei Informațiile existente ne…

- FORMULA 1. Liberty Media, noul proprietar al Formulei 1, a confirmat oficial in aceasta saptamana ca pregatește lansarea unui serviciu prin care va transmite in direct pe internet toate cursele unui sezon competițional, scrie Auto Market. FORMULA 1. Compania spera sa lanseze serviciul la timp…

- Primul test de iarna s-a incheiat astazi odata ce steagul in careuri a fost aratat la sfarsitul celei de-a patra zile de test. Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot al zilei. Britanicul a pilotat in sesiunea de dupa-amiaza. El a preluat stafeta de la coechipierul Valtteri Bottas care a pilotat in…

- Organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1 au anuntat marti ca vor lansa propriul serviciu de televiziune la cerere, denumit F1 TV, prin care doresc sa ofere vizionarea curselor fara difuzori intermediari, informeaza AFP. Acest nou serviciu, descris drept "un mijloc inovator pentru fani de a-si…

- Emoții mari ieri dupa amiaza pentru Bogdan, fan declarat Formula 1 și Lewis Hamilton. Dupa ce i-a innebunit pe colegii din Virgin Tonic cu informații despre ultimele modificari care au vizat cea mai sofisticata competiție auto in materie de tehnologie, Bogdan a stat cu sufletul la gura ca sa afle cum…

- Scuderia Ferrari si-a prezentat joi monopostul pentru sezonul 2018 de Formula 1 , SF71-H, cu care spera sa castige un titlu pe care nu l-a mai cucerit de zece ani, informeaza Agerpres. Mentinut in functie in ciuda unei parti a doua a sezonului 2017 dificila, Team Principal al Ferrari, Maurizio Arrivabene,…

- Liberty Media, noul proprietar al ”Marelui Circ” a anuntat ca celebrele ”grid girls” nu vor mai fi vazute la grilele de start, o masura ce va fi pusa in practica incepand cu Marele Premiu al Australiei, la sfarsitul lunii martie. Liberty Media a explicat ca aceasta traditie din F1 ”nu mai corespunde…

- Fara animatoare in Formula 1. Cine a facut anunțul care le-a stricat ziua barbaților din intreaga lume. Formula 1 va renunta la animatoare incepand cu noul sezon competitional, a anuntat Sean Bratches, director general al Marelui Circ, scrie DPA. ”In ultimul an am analizat diferite aspecte ale circuitului…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso va concura, in 16 si 17 iunie, in cursa de 24 de ore de la Le Mans, la volanul unei masini a echipei Toyota Gazoo Racing. Sportivul echipei de Formula 1 McLaren va mai concura si in alte etape ale Campionatului Mondial de anduranta, insa obiectivul principal va ramane…

- Intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, Renault Sport F1 a precizat ca noul sau monopost va avea prima aparitie publica cu o saptamana inaintea primelor antrenamente oficiale in vederea noului sezon, programate pe circuitul Catalunya de langa Barcelona. Renault va aborda noul sezon…

- Polonezul Robert Kubica revine dupa o pauza de sapte ani in Formula 1, fiind desemnat pilot de rezerva si de dezvoltare la echipa Williams pentru acest sezon, a anuntat team-ul britanic, citat de agentia Reuters. Kubica, in varsta de 33 ani, nu a mai concurat in Formula 1 din 2011, dupa…

