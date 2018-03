Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva luni pana la nunta Prințului Harry cu frumoasa Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. S-au trimis deja invitațiile, insa cu toții se intreaba cine o va conduce la altar pe viitoarea soție a lui Harry, scrie realitatea.net.

- Ce tort vor avea Printul Harry si Meghan Markle la nunta Pe langa rochia de mireasa si ceremonia religioasa, unul din cele mai asteptate aspecte ale nuntii Printului Harry cu Meghan Markle din luna mai va fi tortul, apogeul receptiei la care vor participa sute de invitati. Casa regala britanica va apela…

- Prințul Harry urmeaza sa se casatoreasca cu Meghan Markle pe 19 mai 2018, iar oamenii așteapta nerabdatori nunta regala, care se anunța a fi una mult mai grandioasa decât a fratelui sau, Prințul William.

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au ales pentru nunta un tort cu lamaie si soc, ce va fi realizat intr-o brutarie din estul Londrei, detinuta de un maestru bucatar american, potrivit Reuters.

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata, potrivit closermag.fr.

- In așteptarea nunții Prințului Harry și a actriței Meghan Markle, fanii cuplului au fost duși pana la extaz de imaginile care au aparut recent in presa. Ipostazele romantice in care sunt surprinși cei doi arata o intimitate profunda, mai ales ca una dintre imagini ii arata pe cei doi indragostiți, impreuna,…

- Mai sunt doua luni pana la cea mai așteptata nunta din regatul britanic, cea a Prințului Harry cu Meghan Markle. O nunta care are toate ingredientele pentru a o depași in popularitate chiar și pe cea a Prințului William cu Kate Middleton, din 2011. Asta deoarece mireasa lui Harry nu este una obișnuita…

- Ultimele zvonuri legate de rochia de mireasa pe care toata lumea asteapta sa o vada, spun ca desginerii ar fi cel de la Ralph & Russo, care s-au ocupat si de rochia pe care logodnica Printului Harry a purtat-o la sedinta foto oficiala, de logodna.

- Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au fost fost prezenți la un eveniment ținut la Palatul Birmingham, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeiii. Experții in limbajul trupului au analizat atent gestica actriței și au dezvaluit o schimbare intre cei doi indragostiți.

- In Marea Britanie, pregatirile pentru nunta regala sunt pe ultima suta de metri. Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, au stabilit deja cine va canta la nunta lor, iar acum au facut și lista cu invitați. Aproape 2.700 de persoane din toate categoriile sociale, membri ai organizațiilor caritabile…

- Printul Harry si-a invitat la nunta doua dintre fostele sale iubite. Pe lista oaspetilor de la ceremonie se regaseste avocata Chelsy Davy si actrita Cressida Bonas. Cu cele doua femei, Harry a ramas in relatii de prietenie.

- Pregatirile pentru nunta Prințului Harry cu actrița Megan Markle din 19 mai sunt in toi. Cei doi au ales biserica unde urmeaza sa se casatoreasca, dar cea mai importanta parte a pregatirilor este alegerea meniului. La eveniment sunt așteptați sa participe in jur de 800 de invitați aleși pe spranceana,…

- Orice femeie viseaza de mica la ziua nuntii: de la rochie si aranjamente florale, pana la modul in care va reusi sa fie in centrul atentiei. Dar ce te faci cand una dintre domnisoarele de onoare te eclipseaza?!

- Cum o fi ca nunta ta sa fie a doua ca importanța la palatul regal și asta pentru ca William și Kate sunt deja casatoriți? Fiica cea mica a Prințului Andrew va imbraca și ea rochia de mireasa, anul acesta, dupa logodnica lui Harry. Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank Numai ca, trebuie sa recunoaștem,…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, se vor casatori pe 19 mai, iar la nunta lor vor lua parte si cativa artisti celebri care vor intretine atmosfera de poveste.

- Prinții William și Harry au doi frați vitregi despre care nu se știe nimic. Chiar daca numele lor ajung destul de des in presa, cel mai probabil nimeni nu știa Prințul William și Prințul Harry au doi frați vritegi ramași in umbra. Este vorba despre cei doi copii ai Camiliei Parker-Bowles, soția prințului…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Meghan Markle a facut cunoștința cu toate rudele insemnate și apropiate ale Prințului Harry inainte de anunțul logodnei. Totuși, de-abia acum a cunoscut-o pe cea mai importanta femeie din viața logodnicului ei. Meghan a cunoscut-o pe Tiggy Potrivit publicației ”The Sun”, Prințul Harry și-a dorit cu…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical odata ce va deveni sotia Printului Harry. Bruneta va trebui sa renunte la cateva obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala.

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…