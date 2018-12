Stiri pe aceeasi tema

- Avicii și-a lasat intreaga avere, estimata la 22,4 de milioane de euro, parinților sai, care sunt moștenitorii lui legali. Documentele facute publice de Agenția fiscala din Suedia arata ca parinții artistului, Klas Bergling și Anki Liden, vor moșteni averea fiului lor – 231 milioane de coroane suedeze…

- Un baietel in varsta de sapte ani, care face recenzii unor jucarii, a ajuns pe primul loc in topul vedetelor de pe YouTube cu cele mai mari incasari, cu castiguri de 22 de milioane de dolari, potrivit...

- Potrivit topului celor mai bine platite vedete de pe Youtube in anul 2018, publicat de Forbes, cel mai bine platit star este Ryan ToysReview, un baiețel in varsa de 8 ani, care a caștigat 22 de milioane de dolari datorita canalului sau de pe platforma online pe care sunt difuzate clipuri in care acesta…

- Averea medie a romanilor a crescut in perioada 2000 - 2018 de la 3.843 dolari/persoana la 20.321 dolari/persoana, valoarea totala a avutiei romanilor fiind, conform unui studiu realizat de Credit Suisse, de 317 miliarde de dolari, in conditiile in care avem 15.980 de milionari in dolari. Cresterea…

- In luna august a anului 2018, SUA anunța ca Nemesio Oseguera Cervantes „El Mencho”, un fost polițist transformat in asasin, l-a inlocuit pe El Chapo pe lista celor mai cautați infractori de pe planeta. Intre timp, recompensa de 5 milioane de dolari oferita pentru capturarea lui s-a dublat. Orice informație…