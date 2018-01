Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Zoana (38 de ani), director general adjunct la Registrul Comertului, ii va lua locul Vioricai Dancila in Parlamentul European. Gabriela Zoana a fost avocat timp de 10 ani, este doctor in Drept si vorbeste fluent franceza si engleza. In 2014 a fost pe pozitia 20 pe lista PSD la alegerile europarlamentare.

- “Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit”, a declarat Liviu Dragnea miercuri seara, la scurt timp dupa anunțul facut de Klaus Iohannis privind nominalizarea Vioricai…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa ca urmare a acceptarii de catre președintele Klaus Iohannis a propunerii PSD de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.realitatea.net: Cozmin Gușa…

- Macovei il desființeaza pe Iohannis: “Trebuia sa ceara o alta nominalizare pentru premier” Președintele țarii, Klaus Iohannis, nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistența și sa ii ceara lui Liviu Dragnea o alta nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Nu PSD se face de rușine cu…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este al treilea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa o felicite pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru România si pentru Bucuresti". "Felicitari, Viorica Dancila! Succes în noua misiune de a conduce…

- Sergei Stanishev, europarlamentar și președinte al Partidului Socialist European, i-a transmis un mesaj de susținere Vioricai Dancila, prin care o felicita pentru nominalizarea in funcția de premier al Romaniei. „Felicitari, Viorica Dancila! O felicit pe prietena mea Viorica…

- Viorica Dancila, premierul desemnat sa ii ia locul lui Mihai Tudose la Palatul Victoria, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. “Astept sa avem votul in Parlament, pentru…

- &"Pentru noi este importanta punerea în practica a programului de guvernare&", a afirmat Viorica Dancila, dupa ce a fost desemnata prim-ministru de catre președintele Klaus Iohannis care a acceptat, astfel, propunerea PSD pentru aceasta funcție.

- Liderul socialiștilor europeni, Sergei Stanishev, transmite un mesaj de felicitari, dupa ce europarlamentarul PSD, Viorica Dancila a devenit premierul desemnat.Citește și: Klaus Iohannis a ACCEPTAT propunerea PSD de premier, Viorica Dancila ”Am felicitat-o pe prietena mea Viorica Dancila…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a facut primele declarații cu privire la propunerea Vioricai Dancila in funcția de premier. ”Nu am vazut-o, nu am vorbit cu ea, nu știm ce gandește și ce dorește sa faca din aceasta funcție. Cu domnul Tudose și Grideanu a fost altceva, eram colegi și ii cunoșteam. Nu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca formatiunea pe care o conduce va astepta decizia sefului statului in privinta Vioricai Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier. "PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus ca nu o cunoastem…

- Cine este Siegfried Mureșan. Europarlamentarul este una din propunerile PMP pentru funcție de premier, alaturi de Eugen Tomac . Potrivit site-ului personal, Siegfried Mureșan s-a nascut in Hunedoara. In 2004 a absolvit Academia de Studii Economice din București. A continuat studiile cu un Master in Științe…

- Europarlamentarul Catalin Ivan scrie ca nominalizarea Vioricai Dancila pentru funcția de premier ii va asigura al doilea mandat președintelui Klaus Iohannis dar, in același timp, va „concentra puterea in mainile unui singur om”. El afirma, de asemenea, ca mai mulți membrii ai Parlamentului European…

- In cazul in care presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerea PSD pentru prim-ministru, Viorica Dancila va trebui sa renunte la locul sau de europarlamentar, care va deveni astfel vacant. In acest caz, potrivit listei cu care PSD a candidat la alegerile pentru forul european, urmatorul candidat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a prezentat președintelui Klaus Iohannis calitatile umane pe care le are Viorica Dancila, propunerea PSD-ALDE de premier: Este o doamna neconflictuala, o doamna care in permanenta a fost dedicata dialogului, a spus liderul PSD, el precizand ca ar fi normala și o discuție…

- Potrivit site-ului integritywatch.eu , care monitorizeaza activitatea oficialilor de la Bruxelles, Viorica Dancila caștiga de la Parlamentul European intre 8.020 E și 19,586 E pe luna, in funcție de diurne/deplasari. In privința venitului, acesta consta in salariu și o categorie de venit declarata…

- Din CV-ul candidatului PSD la functia de premier, Viorica Dancila, afisat pe site-ul Parlamentului European, lipseste un detaliu important: in 2004 a candidat la primaria Videle dar a pierdut in fata candidatului PD. Dancila a pierdut la scor mare. Potrivit surselor HotNews.ro, Militaru a castigat cu…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan este total nemultumit de nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. El a scris cuvinte acide pe pagina personala de Facebook. "Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta…

- Trecerea de la demnitatea de europarlamentar la aceea de prim-ministru implica si un dezavantaj, in ceea ce priveste salariul primit. Premierul desemnat Viorica Dancila castiga, ca europarlamentar, un salariu anual net de 78.174 de euro, potrivit declaratiei de avere. Asadar, salariul lunar net era…

- Viorica Dancila e de noua ani în Parlamentul European. Din 2009, aceasta a avut un singur raport pentru care a fost raportor principal. Europarlamentara a ajuns în atenția presei dupa un interviu publicat pe data de 14 iulie de revista Parlamentului European. Publicația…

- Consultari pentru desemnarea premierului, dupa demisia lui Mihai Tudose. Presedintele Klaus Iohannis se consulta, miercuri, incepand cu oora 12.00, cu partidele din Parlament, primii care vor intra la discuții fiind cei de la PSD. Social-democrații merg cu propunerea Viorica Dancila, in timp ce Opoziția…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat PSD , senatorul Niculae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, in situatia in care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier, informeaza Digi 24.Niculae Badalau: Daca va referiti la suspendarea domnului presedinte,…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu s-a aflat printre propunerile de premier al PSD facute marți în CExN, însa fostul ministru a dezvaluit, la Antena 3, motivele pentru care a renunțat la aceasta nominalizare, deși o ”motiva”. ”M-a propus organizația de…

- Premierul propus al PSD, europarlamentarul Viorica Dancila, are un consilier chinez. Este vorba despre Weini LI, asistenta la Parlamentul European. Chinezoaica a avut bursa la PE, dar și la mai multe instituții ale ONU, potrivit informațiilor prezentate marți, la emisiunea Punctul de întâlnire,…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- Grupul eurodeputatilor romani din Grupul S&D din Parlamentul European isi exprima totalul sprijin pentru nominalizarea Vioricai Dancila pentru pozitia de prim ministru, se arata intr-un comunicat semnat de mai mulți europarlamentari.

- Gianni Pittella, liderul Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, saluita nominalizarea Vioricai Dancila, șefa delegației PSD in Parlamentul European, la funcția de prim-ministru al Romaniei.„Salutam nominalizarea politica a euro-deputatului Viorica…

- Intrebat despre sustinerea Vioricai Dancila fata de legile justitiei, Liviu Dragnea a declarat: "Viorica Dancila nu s-a dezis niciodata de programul de guvernare, de initiativele de imbunatatire a legilor justitiei si sustine acest demers". Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta…

- Liderul judetean al filialei Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, a declarat presei, marti, ca a votat in favoarea propunerii pentru functia de prim-ministru a Vioricai Dancila, apreciind ca este un om ''devotat partidului'' si cu viziune europeana. Totodata, senatorul social-democrat…

- Urmare a celei de-a doua sedinte consecutive a Comitetului Executiv National, in cadrul careia Viorica Dancila a fost propusa pentru functia de premier, Liviu Dragnea a facut cateva precizari. Si anume a sustinut ca Viorica Dancila – despre care a explicat ca a fost propusa de Niculae Badalau, presedintele…

- Liviu Dragnea a precizat ca varianta de premier propusa de PSD a fost facuta și cu gandul la preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europenene. Dragnea a spus ca pe Dancila o recomanda nu doar experiența de la Bruxelles, ci și faptul ca este “o femeie civilizata, neconflictuala,…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- "Vad ca se vehiculeaza numele Vioricai Dancila pentru functia de premier. Sper din tot sufletul meu de roman sa nu fie adevarat. Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta functie este obedienta oarba fata de Dragnea.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a salutat nominalizarea eurodeputatei Viorica Dancila pentru funcția de premier PSD, spunand ca este un om apropiat de partid. „Ma bucura foarte mult. PSD...

- Viorica Dancila este europarlamentar PSD, face parte din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European. Viorica Dancila s-a nascut pe 16 decembrie 1963, la Rosiori de Vede, Teleorman. CV-ul Vioricai Dancila poate fi consultat AICI. Viorica…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultura din Parlamentul European, a afirmat, vineri, la Pitești, ca de la 1 ianuarie toți cei implicați in agricultura trebuie sa participe la consultari in vederea pregatirii Romaniei pentru viitoarea Politica Agricola…

