O apariție misterioasa, venita parca din alta lume, scheletul din Coco a facut senzație in randul vedetelor din platou. Fiind catalogat ca un barbat frumos și bine facut, doamnele au dat mai multe indicații, dar fara sa se apropie de adevar. Se pare ca in spatele unui machiaj atat de reușit și un costum bine ales, Cosmin Seleși s-a putut simți in siguranța!