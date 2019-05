Cine o are pe constiinta pe grefiera care s-a aruncat in gol de la etajul Parchetului? Nume de procurori si judecatori din Iasi, mentionate in biletul de adio!

Cine o are pe constiinta pe grefiera care s-a aruncat in gol…

Mister total in cazul sinuciderii grefierei din Iasi • Vineri dimineata, la putin timp dupa ce a ajuns la Parchet, femeia in varsta de 53 de ani a sarit in gol de la aproximativ 10 metri • In urma impactului cu solul, femeia a intrat in stop cardio-respirator, iar in ciuda eforturilor depuse de medici [...]