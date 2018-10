Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a nascut în urma cu doua saptamâni și între timp a fost și arestata în Costa Rica, dar abia astazi a aparut prima imagine cu ea și fetița sa, Eva Maria.

- Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit, joi, despre operațiunea prin care Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica. Cele doua, care sunt cautate pentru a ispași pedepse pronunțate de justiția din Romania, au fost ridicate de pe strada, la cateva ore una dupa cealalta.„Eu…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica, pe 3 octombrie. Cele doua erau cautate de autoritați pentru a ispași pedepsele pronunțate de justiția din Romania. Elena Udrea si Alina Bica vor sta in arest preventiv doua luni, in Costa Rica, perioada in care va fi efectuata procedura…

- Elena Udrea si Alina Bica vor fi prezentate, joi seara, in fata unei instante din Costa Rica, cu propunere de arestare preventiva, pe numele celor doua fiind emis, miercuri seara o ordonanta de retinere. Despre acest subiect jurnalistul Dan Andronic a afirmat ca situația este destul de complicata.

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute pe strada, in Costa Rica, miercuri seara (3 octombrie). Fostul ministru se afla cu bebelușul ei de 15 zile și cu iubitul ei, Adrian Alexandrov, la o cafenea, in momentul in care a fost saltata de autoritațile costaricane. Elena Udrea a fost dusa la inchisoarea…

- Jurnalistii din Costa Rica sustin ca legea din tara lor permite luarea unor masuri provizorii in cazul Elenei Udrea si Alinei Bica, insa nu permite si extradarea acestora. Cel putin, nu pentru moment.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune, legat de retinerea Elenei Udrea pe strada, in Costa Rica, ca procedura de extradare va parcurge etapele legale, el spunandu-le jurnalistilor sa nu faca "din acest personaj" un subiect national

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat la vestea reținerii Elenei Udrea in Costa Rica. "Sa nu facem din persoana despre care vorbiti un personaj national. Procedura va parcurge etapele legale....