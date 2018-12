Cine nu mai are voie să dea bani la partide. Sancţiuni pentru condamnaţi Inițiativa prevede ca donațiile care sunt de peste un salariu minim pe economie sa fie publice iar subvenția de la stat sa fie suspendata daca se constata ca unul din membrii conducerii partidului a suferit o condamnare. Propunerile de schimbare a regulilor vizeaza modificarea drastica a regimului donațiilor. Personele fizice vor putea dona pana la 48 de salarii de baza minime și personele juridice vor putea dona intr-un an maximum 100 de salarii de baza minime. Persoanele juridice care au datorii la stat, mai vechi de 60 de zile, nu au voie sa doneze bani partidelor politice. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

