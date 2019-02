Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Americana pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) a avertizat cu privire la cresterea consumului de tigari electronice in randul tinerilor, fiind nevoie chiar de folosirea de terapii cu medicamente pentru a trata aceasta dependenta, relateaza duminica EFE. Scott Gottlieb,…

- Consiliul Tineretului din Romania (CTR), structura de reprezentare a tinerilor și a organizațiilor de tineret din Romania la nivel național și in structurile internaționale de profil, solicita Comisiei Europene și Guvernului Romaniei sa gaseasca o soluție pentru deblocarea fondurilor alocate Inițiativei…

- Romania nu a atras niciun ban din fondurile puse la dispozitie de UE prin Garantia pentru tineri (Youth Employment Initiative), a atras atentia comisarul eruopean Corina Cretu. Banii, 343 de milioane de euro, puteau fi accesati pana la 30 iunie 2018.

- Comisarul european Corina Crețu prezinta un grafic in care arata situația atragerii de fonduri europene pentru combaterea șomajului in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani. In grafic vedem ca fiecare țara din UE a atras și cheltuit sume considerabile pentru a combate acest fenomen,…

- Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, vineri, într-o conferinta de presa, ca doreste sa încheie anul cu o victorie în derby-ul cu FCSB de sâmbata. „O sa fie un meci foarte greu, un meci important pentru noi, deoarece vrem sa terminam faza…

- Adrian Dobre ramane fara unul dintre consilierii importanți. Gabriel Hornoiu a renunțat la funcție, iar contractul a incetat luni, 17 decembrie, 2018. S-a vehiculat ca relația lui Hornoiu cu primarul Adrian Dobre s-a racit in ultima vreme și ca cei doi chiar au avut mai multe discuții…

- Comitetul UEFA a anuntat oficial ca, luni, la Dublin, a fost luata decizia ca din februarie anul viitor, incepand cu faza optimilor de finala ale Ligii Campionilor toate meciurile sa aiba parte de arbitraj video.