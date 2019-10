Stiri pe aceeasi tema

- Tamara Buciuceanu-Botez, doamna comediei romanesti, a murit, in cursul zilei de marți, 15 octombrie 2019, la Spitalul Elias din Capitala, la varsta de 90 de ani. Actrita era internata de aproape doua saptamani din cauza unor probleme cardiace mai vechi.

- Tamara Buciuceanu a ținut, in schimb, foarte mult la nepotul ei, actorul Mihai Constantin, cel care a interpretat rolul lui Ionica in filmul "Liceenii", Cel mai probabil, averea marii actrite ii va revini acestuia. Actorul este fiul sorei Tamarei Buciucieanu, Iulia Buciuceanu, una dintre cele mai…

- Tamara Buciuceanu a murit la varsta de 90 de ani! Actrița a decedat, marți (15 octombrie), la Spitalul Elias din Capitala. Fusese internata din cauza... The post Cine este unicul nepot al Tamarei Buciuceanu. Actrița nu a avut copii! Lui ii va reveni toata averea appeared first on Renasterea banateana…

- Radu Banciu a vorbit in ediția de miercuri a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre candidatura lui Alexandru Cumpanașu la alegerile prezidențiale.„Ce i-o fi trebuit lui Cumpanașu, cine l-o fi impins de la spate sa candideze la alegerile prezidențiale ramane o enigma. Nimeni n-ar fi aflat de…

- Joaquin ”El Chapo” Guzman vrea ca intreaga sa averea, obținuta din traficul de droguri și estimata la 14 miliarde de dolari, sa fie mai degraba donata celor 15 milioane de indigeni din Mexic decat sa ajunga in posesia SUA. El Chapo insista ca ”banii aparțin țarii mele”. Fondatorul cartelului Sinaloa…

- A pierdut banii pe care voia sa ii lase moștenire fiului sau, doar pentru a contesta o amenda de cateva sute de lei. Barbatul fusese sancționat de polițiști pentru ca ar fi condus cu cinci kilometri pe ora peste limita legala. La sfarșitul unui proces ce a durat trei ani, omul a pierdut tot.

- Insuficienți insa pentru a acoperi costurile proiectului Rotary Oradea, care sunt estimate, dupa cum ne-a dezvaluit preotul Laurențiu Lazar de la Rotary Club Oradea, la 100.000 de euro. Concertul simfonic a fost organizat cu scopul de a construi o casa de tip familial pentru 12 copii abandonați,…

- Consilierii locali s-au reunit ieri intr-o noua sedinta maraton, ce a tinut peste patru ore. Cu toate ca numarul proiectelor de hotarare a fost unul relativ mic, circa 30, unele dintre acestea au iscat discutii aprinse. Asa cum era de asteptat, acordarea sumei de 2 milioane lei catre centrul de juniori…