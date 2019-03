Minciuna e o arta, Dragnea e un carpaci. Chiar in ziua in care avea loc protestul pentru autostrazi, initiat de un carciumar sucevean, Dragnea a anuntat ca au inceput sapaturile la nu stiu ce autostrada spre Moldova. Jenibil! Liderul amfibiu si vascos ar putea face autostrada doar de la el din curte pana la fiu-sau […] Cine merge la Biserica, de Inviere, e cu Rusia is a post from: Ziarul National