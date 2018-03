Cine l-a susținut pe Adrian Boingiu. Ion Geolgău i-a cerut lui Răzvan Burleanu să-l demită Cine l-a susținut pe Adrian Boingiu, antrenorul selecționatei de juniori a Romaniei U19. Ratarea calificarii la Euro 2018, dupa infrangerea dramatica suferita de tricolorii sub 19 ani in meciul decisiv cu Ucraina, 1-2, s-a lasat cu reproșuri dure la adresa selecționerului. ”Boingiu a nenorocit aceasta generație. Ion Geolgau i-a spus președintelui FRF, Razvan Burleanu: ”Daca il dați afara pe Colceag, de la Under 17, dați-l și pe Boingiu!”. Nu l-a dat, pentru ca Boingiu este susținut de Andrei Vochin și de Sandu Tabarca”, susțin surse federale. Adrian Boingiu este criticat, in special, pentru ultimele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European din Finlanda, dupa ce a fost invinsa, ieri la Ploiesti, cu scorul de 1-2 (0-0), de reprezentativa Ucrainei, in ultimul meci din Turul de Elita. Mijlocasul Olimpiu Morutan a deschis scorul in minutul 77, din apropiere,…

- Dupa victorii și prestații entuziasmante in fața Serbiei (4-0) și Suediei (2-1), Romania a dat cu piciorul unei calificari care parea mai la indemana ca niciodata. Avea nevoie sa nu piarda cu Ucraina! 1-0 in minutul 77 pentru tricolorii U19, iar Finlanda era mai aproape ca oricand. Euforic…

- Județele Suceava și Alba din Romania și raionul Soroca din Republica Moldova au semnat marți, 27 martie, in sala Bucovina de la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava, la implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, o infrațire simbol. Momentul semnarii protocolului de colaborare a…

- Echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European din Finlanda, dupa ce a fost invinsa, marti, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (0-0), de reprezentativa Ucrainei, in ultimul meci din Turul de Elita.

- ESEC… Nationala U17 a Romaniei a ratat sansa de a se califica la Campionatul European 2018 din Anglia. Cu Marcel Chiorean titular, echipa antrenata de Aurel Ticleanu a pierdut si al doilea meci de la Turul de Elita, 0-2 cu Ungaria. Fundasul echipei Sporting Juniorul Vaslui (U17), Marcel Chiorean a fost…

- Victorie uriașa pentru Naționala de handbal feminin, in direct, la TVR 1. Romania a invins campioana olimpica, Rusia, la Cluj, in fața a 8000 de spectatori, cu 26 - 25. Tricolorele au revenit pe locul I in grupa și sunt aproape de calificarea la Campionatul European.

- Marian Dima Selectionata Under 19 a Romaniei a devenit principala favorita la calificarea din grupa pe care tara noastra o organizeaza. Drumul catre Campionatul European rezervat acestei categorii de varsta a inceput, la Ploiesti, cu un rezultat convenabil echipei noastre, Suedia si Ucraina remizand,…

- Echipa nationala under-19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European. Partida s-a disputat pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti.Golurile Romaniei au fost marcate de Matan (20' si 61'), Morutan…

- Primarul Ion Sandu (PNL), din comuna Perisani - Valcea, a propus consilierilor locali, iar acestia au aprobat sa rasplateasca familiile care aduc pe lume copii, dar si elevii buni la invatatura. In 2017, in localitate s-au nascut doar opt copii, fata de 2016 cand natalitatea a fost mai crescuta,…

- Andrei Gheorghe a fost tranportat noaptea trecuta la IML, pentru efectuarea unei autopsii. Jurnalistul a fost gasit mort in casa, in baia din locuinta sa. Marti, in jurul pranzului, necropsia lui Andrei Gheorghe a fost incheiata si potrivit unor surse neoficiale, doctorii inca nu pot stabili un verdict…

- Naționala U19 va disputa in perioada 21-27 martie Turul de Elita pentru calificarea la Campionatul European U19 din aceasta vara. "Tricolorii" sunt repartizați in Grupa 4, acolo unde se vor duela cu Serbia, Suedia și Ucraina. Romania va debuta in Turul de Elita miercuri, 21 martie, de la ora 19:00,…

- Deși a pierdut intalnirea cu Georgia Echipa nationala de rugby a Romaniei pierde in deplasare meciul cu Georgia, scor 16-25 (6-10), in Campionatul European, dar obtine calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0).…

- Dancila, mesaj de Ziua Maghiarilor: Este momentul unei mutari de accent pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei ”mutari de accent” pe lucrurile care…

- Injumatațirea Postului Mare sau Miezul Paresimilor se caracteriza in Calendarul popular printr-o relaxare simțita de cei care posteau. ”Mai este juma de post”, spuneau țaranii. Cu sute de ani in urma, termenul ”paresimi” semnifica toata perioada postului Sfintelor Paști. In miercurea din saptamana a…

- Una din surorile regretatului actor Toma Caragiu a murit, la varsta de 88 de ani. Geta Caragiu era sora mai mica a marelui actor, care a plecat din aceasta lume la cutremurul din 1977. Ea era profesoara și sculptorița. Vestea trista a decesului Getei Caragiu a fost aflata in urma unui comunicat de presa…

- Sora legendarului actor Toma Caragiu a incetat din viața. Anunțul dispariției Getei Caragiu a fost facut de Societatea de Cultura Macedo-Romana, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook. Toma Caragiu a fost unul dintre cei mai mari actori de comedie pe care i-a avut Romania . Toma Caragiu s-a…

- Dragi Tovarași și pretini, galeria intelectualilor și politicienilor de vaza care ne spun ca nu este acum momentul Unirii s-a întregit cu o noua figura hâda. Aș putea scrie mult despre conceptul de Igor fara de Țara, cu referire nu doar la actualul ne-președinte ci și la…

- "Eu incerc sa nu mai fiu un personaj public. Sa nu ies public sa ma mai laud cu niste lucruri sau sa ma mandresc. Am venit si cu cartile astea (Biblia si alte carti religioase), pentru ca eu vreau sa fie folositor ce vorbesc la televizor. Uite ce scrie aici. Cel mai mare dar si diamant este ortodoxia.…

- Sphera Franchise Group, compania care administreaza peste 100 de restaurante in Romania, trece prin primul dus rece pe piata de capital bucuresteana dupa ce a fost intampinata la inceputul intrarii in arena de tranzactionare cu valuri de optimism care au condus de altfel la o luna jumatate de la listare…

- Doua interviuri pe care Laura Codruta Kovesi le-a acordat anul trecut pentru BBC si Euronews sunt folosite ca pretext de Tudorel Toader pentru a cere revocarea acesteia din functie. Ministrul Justitiei a explicat, joi seara, unul din motivele pentru care cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta…

- La ultimul termen al procesului, Orban a declarat in sala de judecata ca se considera nevinovat si ca nu s-a folosit de influenta politica pentru a obtine beneficii. 'Vad ca DNA cauta sa creeze o legatura intre desemnarea mea ca si candidat la functia de primar si functia politica pe care…

- Val de vesti bune pentru Traian Basescu! Fiica sa, Elena Basescu va deveni peste cateva luni mama pentru a treia oara, in timp ce fosta lui "protejata", Elena Udrea, va naste in aceeasi perioada gemeni.Intrebat, intr-o interventie prin telefon la Romania TV, daca este doar o coincidenta faptul…

- Florin Salam a fost supus unor presiuni extreme de-a lungul timpului. Acum insa manelistul a dat si declaratii intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de violenta. Artistul vrea sa revina pe scena dupa o perioada de 7 luni de pauza, insa a inceput sa fie amenintat si santajat. "Amenintari,…

- Valentin Sanfira trece prin momente cumplite. Cunoscut interpret de muzica populara se pregateste de inmormantare dupa ce bunica sa a decedat. Anuntul a fost facut de artist pe contul personal de socializare. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte”, a scris Valentin Sanfira. Valentin…

- Denisa Nechifor a anuntat ca este dispusa plece din Romania, alaturi Rania, fetita ei si a lui Adrian Cristea. Adrian Cristea, RUINAT. Decizie SOC luata de fotbalist pentru A SUPRAVIETUI "Imi doresc foarte mult sa plec undeva cu copilul meu. In primul rand pentru educatia ei si apoi…

- Discutii aprinse in spatiul public daca examenul de bacalaureat care incepe luni este legal sau nu. Analizand cadrul legal, rezulta ca in Romania este legal si nu prea. Lasa ca merge si asa!

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-2 in fata jucatoarei de origine romana Bianca Andreescu (173 WTA).…

- Maria Ghiorghiu a scris despre cutremur pe blogul sau. "Pamantul pe care se așternuse un strat consistent de zapada incepe a se cutremura tare, așa precum am vedea noi o oala pe foc, in care apa clocotește tare. Așa se cutremura și Pamantul. Dragii mei, vom auzi de un CUTREMUR…

- Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, conform unui proiect de lege ce va fi depus luna viitoare de catre deputatul PNL Adriana Saftoiu. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce presupune ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie…

- JURNAL MM si RADIO ROMANIA ANTENA SATELOR, PREZINTA O CARTE EVENIMENT SI UN SCRIITOR UNIC Vești și Povești ….Sambata 3 februarie 2017…ora 13…. Scriitorul maramuresean, Walter Ubelhart, a facut o descoperire extraodinara in timpul documentarii pentru cartea „ In umbra lui Shakespeare”, documentele consultate…

- Mihai Fifor a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la bordul fregatei “Regele Ferdinand”, ca Fortele Navale vor fi dotate cu trei submarine, in cadrul unui program pe termen mediu si lung. “As vrea sa mai fac o precizare, cea referitoare la programul submarin. S-a…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- Federatia Europeana de Handbal a publicat, ieri, cele doua urne valorice inaintea tragerii la sorti pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, care va avea loc sambata, la Zagreb. Asa cum se stia deja, Romania a fost distribuita in urna a doua alaturi de Austria, Muntenegru, Ungaria…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…

- "2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta profund si a actiona intetelept pentru prezentul si viitorul natiunii si societatii romanesti. Este momentul asumarii proiectului nostru legitim de tara, adica a modelului nostru de dezvoltare si a cailor de urmat, interne si externe,…

- Inaintea acestei editii a competitiei de la Melbourne, Bogdan mai evoluase de cinci ori pe tabloul principal al unui "major", iar cea mai buna performanta a ei a fost accederea in turul al doilea, de doua ori la US Open si o data la Wimbledon. Joi, Ana Bogdan s-a impus dupa doua ore si sase…

- Irina Begu a jucat slab si a pierdut in fata unei jucatoare in fata careia pornea ca favorita. Dupa un prim set dominat de Petra Martic, romanca a dat senzatia ca poate reveni in actul secund, unde a condus cu 4-2 si 6-5. Begu a servit pentru a trimite confruntarea in decisiv, insa ratat trei mingi…

- Ana Bogdan este cea de-a patra jucatoare din Romania ce s-a calificat in turul doi la Australian Open, dupa victoria in doua seturi, 6-3, 6-2 impotriva locului 11 WTA, Kristina Mladenovic(Franta)

- JUNIORI… Reprezentativa formata din juniori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001 se afla in cantonament la Centrul National de Fotbal Mogosoaia. Din lotul convocat de antrenorul Sorin Colceag fac parte si vasluienii Auras June si Marcel Chiorean. Tricolorii antrenati de Sorin Colceag pregatesc participarea…

- Gica Popescu, consilierul premierului Mihai Tudose. Se va ocupa de organizarea Euro 2020 in Romania! Cu cat e platit Gica Popescu sa fie consilier al premierului. „Gica Popescu trebuie sa ii consilieze ce au de facut. Nu cred ca știe nici el și nici premierul ce va face Gica Popescu. De ce sa fie grav?…

- Reacția Biancai Dragușanu dupa ce s-a spus ca i-a luat locul Gabrielei Cristea la emisiune. Vedeta le-a dat un sfat tuturor femeilor, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Iubita lui Victor Slav a povestit o intalnire dintre ea si cele mai frumoase femei din Romania si sustine ca a ramas…

- Puya scoate piesa "Political Correct", inspirata de scandalul de la Cluj VIDEO Un club din Cluj-Napoca a anulat, in noiembrie 2017, concertul formatiei "La Familia", dupa ce membrii acesteia s-au declarat in favoarea casatoriei tradiționale. Puya a lansat, pe 6 ianuarie 2018, o piesa "replica" intitulata…

- Potrivit preotului Visarion Alexa, exista un loc in Romania pe care creștin-ortodocșii ar fi bine sa-l evite. Sarmizegetusa Regia, acolo unde anul trecut a avut loc un fenomen bizar , este unul dintre cele mai frumoase locuri din Romania, un templu pastrat pana in zia de azi și una dintre cele mai importante…

- In Valea Arava, primul lucru asupra caruia soarele iși pleaca razele dupa ce rasare de dincolo de munții Iordaniei este Kibbutz Elifaz. Kibbutz s-ar putea traduce „grupare” și pe buna dreptate acest lucru pentru ca Elifaz este o comunitate mica de vreo 20-30 de familii care traiesc dupa anumite reguli.…

- Ramasi fara cei cinci copii, luati de langa parinti de Serviciul de Protectie a Copilului din Norvegia, Barnevernet, sotii Bodnariu si-au recuperat in 3 iunie 2016 toti cei cinci copii. La scurt timp dupa intoarcerea micutilor in familie, Marius si Ruth Bodnariu au venit in Romania si nu au mai plecat.…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va ramane, in perioada urmatoare, fara una dintre cele mai bune jucatoare defensive. Gabriella Szucs (33 de ani), interul stanga de la Dunarea Braila, a anuntat ca este insarcinata, motiv pentru care va sta departe de handbal o perioada buna. Potrivit…

- Premierul Mihai Tudose vine cu un mesaj surprinzator de Anul Nou. Pe langa clasicele urari, premierul a ținut sa faca un apel la unitatea naționala, cu atat mai mult cu cat intram in Anul Centenarului.”Dragi romani, Atunci cand ne gandim la țara noastra, fiecare dintre noi are reprezentari…