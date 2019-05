Cine își dorește perpetuarea crizei de sânge și plasmă? Problema asigurarii necesarului de sange pentru pacienții romani este una adusa periodic de mass media in atenția publicului și a decidenților. Este o problema care treneaza de zeci de ani și la care singurele soluții reale au venit din partea societații civile prin campanii de educare asupra importanței donarii de sange. Rezultatul este ca și azi pacienții care au nevoie de sange lanseaza multe apeluri pentru donare catre rude și cunoștințe. Vorbim de un sistem care funcționeaza, dar la cote de avarie și categoric nu de o maniera sustenabila pe termen lung. In cazul plasmei umane, un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

