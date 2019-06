Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta face mișto de foștii colegi din PSD care vor sa candideze la prezidențiale. In ședința CEX de joi, Șerban Nicolae a anunțat ca vrea sa candideze impotriva lui Klaus Iohannis, el adaugandu-i-se lui Liviu Pleșoianu, care a precizat inca din 2018 ca va candida.Ponta spune ca discuțiile…

- ”Fiecare coleg care iși exprima dorința de a candida, vom face sondaje și cel care va fi cel mai bine plasat in sondaje și va avea votul Congresului va reprezenta PSD. Daca vrea, și Liviu Pleșoianu. Fiecare coleg care va dori va fi introdus in aceste sondaje” a precizat Viorica Dancila. …

- Un milion de persoane au plecat din Venezuela din noiembrie anul trecut, in contextul in care exodul din statul sud-american continua sa se amplifice, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Numarul migrantilor si refugiatilor venezueleni peste hotare a crescut pana la patru milioane, in crestere de la…

- Apriga batalia intre servicii pentru conducerea PSD... Cu toata dragostea, exista o singura "aripa" legitima in PSD: a celor care NU iși tranzacționeaza principiile prin paduri, a celor care NU iși bat joc de oamenii care ne-au votat și in 2012, și in 2016 crezand in acel "dreptate pana la capat"!…

- Soțul meu nu m-a consultat privind candidatura la prezidențiale - a fost raspunsul dat de Gabriela Firea jurnaliștilor, atunci cand a fost intrebata daca va candida la alegerile prezindețiale și daca este posibil ca in cursa pentru fotoliul de la Cotroceni sa vedem o cursa intre ea și soțul sau Florentin…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres ca adevaratul sondaj este votul oamenilor! Agerpres: Ati precizat ca sunteti pregatit sa intrati in...

- Șerban Nicolae a avut o reacție ironica, imediat dupa consultarile PSD-ului cu Iohannis de la Cotroceni, atacându-l pe procurorul Augustin Lazar. PSD-ul s-a dus la Cotroceni cu doi foști deținuți politici ca sa ceara revocarea lui Augustin Lazar.

- Daca v-ati minunat cum se face ca MARELE MUT (ne referim aici la Klaus Iohannis) a devenit in ultimul timp atat de vorbaret, sporovaind vrute si nevrute pe oriunde este invitat cum vrea el sa dea de pamant cu coruptia( nu se refera si la teancul de dosare penale pe care le are) acum se pare ca avem…