Cine intra in contact cu un ONG e suspectat ca e infractor sau terorist. Cum s-a ajuns aici si cum vor fi afectati cei care ajuta oameni

- Senatorul PSD, Adrian Țuțuianu, a declarat, dupa ce forul superior al Parlamentului a adoptat legea privind declasificarea deciziei CSAT 17/2005 privind combaterea corupției, ca se așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa o retrimita la reexaminare sau sa fie ataca la CCR de catre Opoziție.Țuțuianu…

- Comisia Juridica a Camerei Deputaților a adoptat, luni, un raport de admitere cu un amendament la Legea pentru combaterea spalarii banilor, potrivit caruia Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor transmite lunar catre ANAF raportare pentru tranzacții cu sume in numerar, transmite…

- Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, luni, un raport de admitere cu un amendament la Legea pentru combaterea spalarii banilor, potrivit caruia Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor transmite lunar catre ANAF raportare pentru tranzactii cu sume in numerar.

- Deputații au adoptat, miercuri, in plen, proiectul de lege pentru modificarea Legii educatiei nationale, aflata in procedura de reexaminare la cererea președintelui Klaus Iohannis. Inițiativa reglementeaza cadrul de studiu pentru minoritațile naționale in unitațile de invațamant, informeaza Mediafax.Proiectul…

- Curtea Constitutionala a stabilit, marti, in urma unei sesizari a presedintelui Klaus Iohannis, ca unele modificari ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali sunt neconstitutionale. Presedintele a sustinut ca prin acest act normativ se produce golirea de continut a definitiei conflictului…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache anunta noi discutii cu parlamentarii, reprezentantii institutiilor si asociatiile de magistrati pentru modificarea legilor Justitiei, in corelare cu observatiile Comisiei de la Venetia, transmite News.ro . „Am decis ca saptamana…

- Cele doua amendamente au fost propus de senatorul PSD, Gheorghe Marin, dupa ce șeful statului Klaus Iohannis a inapoiat Parlamentului, spre reexaminare propunerea legislativa cu numarul 408 din 2017 „privind unele masuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de catre titularii de acorduri…

- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei a fost trimisa de Parlament Președintelui Romaniei in vederea promulgarii la data de 11 iulie 2018. Prin modul in care a fost adoptata, precum și prin conținutul normativ legea dedusa…