- Cu doua zile inainte sa ajungem in estul Ucrainei, doi militari au fost uciși intr-un atac cu rachete. La cateva ore distanța, inca un militar a fost ucis. In ziua in care am ajuns pe front, la Svitlodarsk, patru bombardamente au zguduit pozițiile ucrainene și un militar a fost ranit și dus de urgența…

- Procuratura din Milano a deschis o investigatie privind o posibila finantare ilegala din Rusia a partidului de extrema dreapta Liga condus de ministrul de interne Matteo Salvini, negata de acesta din urma, relateaza agentia EFE. ''Zero, zero. Oricine ar spune contrariul, minte. Suntem incomozi…

- Comisia Europeana de la Bruxelles a dat un comunicat de presa European Economic Forecast Spring 2019 in care se preconizeaza ca, pentru al șaptelea an la rand, economia europeana iși va continua dezvoltarea și in acest an, Produsul Intern Brut ( PIB-ul) urmand sa creasca in toate statele membre ale…

- Estul pribegit al Europei se cutremura din temelii. Lumea ruseasca are probleme ontologice "la ea acasa", in spațiul traditional de control ideologic (spațiul ex-sovietic). De la Tbilisi la Chișinau, de la Erevan la Kiev, tot vestul spațiului ex-sovietic cere reconvertiri geopolitice, nu se mai lasa…

- In randul statelor membre ale UE, principalii trei exportatori au fost in 2018 Germania (au fost exportate instrumente muzicale in valoare de 642 de milioane de euro, sau 34% din total exporturilor statelor membre), Olanda (310 milioane de euro, 16%) si Franta (259 de milioane de euro, 14%).…

- Serbia trebuie sa accepte ca a pierdut controlul asupra provinciei Kosovo si sa caute un compromis pentru a normaliza relatiile cu Pristina, a declarat luni presedintele Aleksandar Vucic, in parlamentul de la Belgrad. "Trebuie să recunoaştem că am fost înfrânţi... Am…

- Gazprom a scazut exporturile de gaze naturale catre Europa de Sud-Est (SEE) cu 13,3% pe an la 3,64 miliarde de metri cubi in primul trimestru al anului 2019, potrivit datelor companiei, potrivit seenews.com Moldova a fost cel mai mare importator de gaze naturale de la Gazprom printre țarile…

- Presedintele Senatului, Calin-Popescu Taricenau a discutat la „Adevarul Live” mai multe subiecte privind politica europeana, printre care relatia cu NATO, Brexit sau curentul populist din unele tari. Liderul ALDE a vorbit si despre Rusia, si a explicat ca amenintarea Moscovei pentru estul Europei este…