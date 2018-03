Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, fiind intrebat daca se casatoreste, ca a observat ca de multa vreme fiecare vrea sa fie "nasul" sau, dar va da detalii atunci cand va fi cazul.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea i-a intrebat, sambata, pe participantii la Congresul extraordinar al partidului, daca mai vor sa fie președintele lor. Intrebarea sa a fost primita cu aplauze, la Sala Palatului. “Atunci, asa va fi. Si sa nu va indoiti niciodata!”, le-a raspuns Dragnea celor din sala.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca defaimarea propriei tari este o fapta foarte grava, care expune Romania la riscuri, iar PSD va apara suveranitatea statului, inclusiv printr-o lege. Liderul PSD a mai afirmat ca PSD si ALDE vor duce pana la capat…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului in jurul orei 11:00. Liderul PSD a dat mana cu susținatorii sai și a venit insoțit de Marian Neacșu, care va candida pentru funcția de secretar general și Mihai Fifor. Președintele PSD a declarat ca are emoții pentru aceasta zi. PSD se reuneste…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la finalul perioadei de depunere a candidaturilor pentru majoritatea funcțiilor de conducere din partid, ca nu el are vreun cuvant de spus in privința acceptarii sau nu a candidaturilor și ca social-democrații nemulțumiți ar trebuit „sa se gandeasca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila l-a sunat astazi si l-a anuntat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv al partidului, la congresul de sambata, iar el o va vota cu toata convingerea.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca pentru Palatul Elisabeta, Casa Regala nu ar trebui sa plateasca chirie, ci sa il primeasca in folosinta, asa cum se intampla si cu alte ONG-uri care folosesc gratuit spatii ale statului.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, astazi, dupa reuniunea Comitetului Executiv, ca la Congres vor fi alesi presedintele executiv, secretarul general si vicepresedintii PSD, care vor fi in numar de 16.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a raspuns luni afirmatiei facute de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, cel care a spus duminica seara ca asteapta explicatii de la "camaradul" sau Dragnea cu privire la participarea sa la chermezele SRI, afirmand ca Stefanescu ar trebui sa ceara explicatii…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revocarea sefei DNA.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social democratilor nu s a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras, conform Agerpres.ro. Sa nu se faca de ras, a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, marti, ca nu a „atins” tema Justitiei la intalnirea pe care a avut-o recent cu presedintele Iohannis, el aratand ca nu vrea sa colaboreze cu seful statului pe tema Justitiei pentru ca nu are atributii in aceasta zona.

- Liviu Dragnea a confirmat jurnaliștilor intalnirea cu Hans Klemm ambasadorul SUA. Presedintele PSD a marturisit ca in cadrul discutiei purtate cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, i-a reprosat acestuia faptul ca investitiile americane nu sunt la nivelul scontat. Liderul PSD a negat vehement o discutie despre…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, la Parlament, ca liberalii vor vota impotriva infiintarii Comisiei de ancheta privind activitatea SPP, pentru ca aceasta nu are niciun temei constitutional si legal. „Biroul Executiv a luat decizia ca PNL sa se opuna Comisiei de ancheta privind activitatea…

- Continua audierile de martori in dosarul lui Liviu Dragnea la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Presedintele PSD este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Protectia Copilului Teleorman.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, intentia organizarii unui congres extraordinar al partidului. ‘Astazi (miercuri – n.r.) vom avea o evaluare a activitatii secretarilor de stat si propuneri pentru ca activitatea unora dintre ei sa inceteze. Astazi, de asemenea, voi propune colegilor…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu a explicat, luni, la Parlament, ca persoanele care au cotizat minim 10 ani la bugetul de pensii vor beneficia de o legislatie proprie, iar cele cu stagii de cotizare mai mari de 10 ani vor fi prevazuți in noua lege a pensiilor, la care lucreaza Ministerul. Președintele…

- Liviu Dragnea a precizat, in legatura cu scandalul declanșat de Mihaiela Iorga, ca faptele povestite de aceasta sunt o “practica urata, periculoasa, de poliție politica”. Liderul PSD a facut declarații și despre stenogramele publicate de DNA spunand ca el nu iși dorește demiterea Codruței Kovesi. Liviu…

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea sa puna capat declarațiilor publice pe tema dosarului “Teldrum”, care au determinat inclusiv razboiului public purtat cu Victor Ponta pe tema denunțului pe care cel din urma l-ar fi formulat impotriva sa la DNA. Liderul PSD a declarat, vineri, ca i-a interzis avocatului…

- Presedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat marti ca pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat exista intre 30.000 si 50.000 de bugetari care au pierdut din venituri incepand din 1 ianuarie, iar mai mult de jumatate dintre salariatii din mediul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca DNA a refuzat sa-i dea o copie dosarului sau, in speța TelDrum, in format electronic, fiind nevoit sa il copieze doar in format pe hartie, iar acest lucru ar costa foarte mult, ”un miliard de lei”, pentru ca este format din…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am…

- Decizia de a renunta la serviciile SPP a fost luata de toti ministrii noului Executiv. Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat in mod repetat pe seful SPP, Lucian Pahontu, ca se implica in politica, la un moment dat spunand despre el ca este un personaj veninos. Imediat dupa investirea guvernului…

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni seara, la Antena 3, criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului Cabinet, Dragnea spunand ca seful statului "nu putea sa rateze momentul". El a mai spus ca spera ca seful statului sa fie "mult…

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca președintele Klaus Iohannis ar fi fost „pacalit” privind un plan al lui Liviu Dragnea de suspendare a șefului statului daca nu ar fi desemnat noul premier PSD. „Poate coristii reusesc sa explice public, cat este de constitutional ca…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- Potrivit Antena 3, Felix Stroe și-ar fi luat concediu. Ministrul Transporturilor ar fi plecat in concediu chiar in timpul crizei din PSD și schimbarii guvernului. Liviu Dragnea, președintele PSD, a precizat astazi ca nu ia in calcul o restructurare a Guvernului. Totodata, liderul social-democrat…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Uniunea Salvati România îl va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge în opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionând ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decât sa…

- Pentru postul de premier sunt vehiculate nume precum cel al Vioricai Dancila, al Liei Olguta Vasilescu sau cel al vicepremierului Paul Stanescu, acesta anuntand insa inca de saptamana trecuta ca nu isi doreste functia de premier, scrie News.ro. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni seara,…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat, luni seara, demisia din functie, urmand ca o adresa oficiala sa fie trimisa marti Administratiei Prezidentiale, se arata intr-un comunicat de presa. ”Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, la Vaslui, intrebat despre oportunitatea organizarii unui Congres Extraordinar al partidului, ca acesta nu se impune „nicidecum”. Tototdata, Dragnea a afirmat ca criza din PSD este „mult mai puțin decat se vede”. Legat de existența unor tabere…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Bacau, ca „spera” ca premierul Mihai Tudose sa ramana in funcție, potrivit Digi24. Liviu Dragnea a comentat și propunerea facuta de deputatul Catalin Radulescu, de a retrage sprijinul politic pentru echipa Tudose-Ciolacu, solicitand intrunirea…

- Liderul de sindicat Dumitru Coarna afirma ca demiterile cerute de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, la nivelul conducerii IGPR trebuie citite in cheie politica. Carmen Dan a anunțat, marți, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, și a solicitat …

- Situatia lui Liviu Dragnea in PSD nu mai este nici pe departe una foarte comoda, ba din contra. Liderul social-democrat se confrunta cu un val de nemultumiri chiar din interiorul partidului asta dupa luarea ultimelor masuri. Comitetul de ieri al partidului se pare ca nu a avut deloc efectul scontat,…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, il invinovateste, intr-un interviu acordat Columna TV, pe seful PSD, Liviu Dragnea, pentru plecarea sa din Minister, spunand ca liderul social-democratilor era probabil deranjat de vizibilitatea si aprecierea sa in cadrul institutiei.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea reacționeaza dupa demisia Ministrului Apelor și Padurilor. Liderul social-democraților ii mulțumește Doinei Pana pentru activitatea sa și anunța propunerea unui nou ministru in cadrul Cex PSD de zilele...

- Președintele PSD Liviu Dragnea i-a mulțumit ministrului Doina Pana pentru activitatea desfașurata la ministerul Apelor și Padurilor. Liderul social-democrat a precizat ca noua propunere va veni din partea Comitetului Executiv Național, care urmeaza sa se intruneasca in cateva zile. Liviu Dragnea i-a…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse legilor justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa indentifice nici macar un articol care sa afecteze independenta justitiei. Liderul PSD…

- Schimbare mare de planuri pentru Liviu Dragnea. Liderul PSD a primit o lovitura in plin de la presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Astfel, presedintele poate bloca modificarea legilor justitiei, asta pentru ca poate convoca un referendum prin care cetatenii sa isi exprime votul privind eventuala…