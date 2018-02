Stiri pe aceeasi tema

- Cerere inedita in casatorie! Ziua Indragostitilor a marcat inceputul unei noi etape in viata de cuplu pentru doi tineri. Cererea a avut loc chiar pe scena Teatrului National "Mihai Eminescu" din Chisinau, in fata a zeci de spectatori.

- Ceea ce parea o frumoasa poveste de dragoste a ajuns acum un coșmar. Liliana D. este casatorita de 28 de ani și are doi copii. A trait o iubire ca-n povești cu soțul ei pana acum doi ani. Barbatul a aflat ca este bolnav și de atunci s-a schimbat totul in familia lor. Liliana D. venit ieri la evenimentul…

- Madalina Ghenea s-a intors in tara si petrece Ziua Indragostitilor alaturi de iubitul ei. Vedeta a postat o imagine cu mana unui barbat, cel mai probabil este a lui Matei Stratan, alaturi de o descriere romantica, speciala pentru aceasta zi sarbatorita de toti cei care iubesc si sunt iubiti.…

- Madalina Ghenea a trecut peste perioada grea! Cel putin asta au dedus toti oamenii din cea mai recenta fotografie postata de ea pe retelele de socializare. Cunoscuta bruneta s-a intors in tara si petrece Ziua Indragostitilor alaturi de iubitul ei.

- Simona Halep a caștigat partida disputata miercuri in runda a doua a turneului de la Doha. Halep, calificata direct in turul II, a invins-o pe rusoaica Ekaterina Makarova in doua seturi, scor 6-3, 6-0. „Ma bucur ca am revenit aici și este foarte imortant ca am reușit sa caștig. Nu ma simt perfect, dar…

- “Te iubesc!” este noul single compus de Gino (muzica și text). Gino este licentiat in muzica, cu studii de chitara si canto, cu experiența muzicala din anul 1999, finalist de doua ori la Festivalul de Muzica Usoara de la Mamaia, in anii 2008 și 2012, atat la secțiunea interpretare, cat și la cea de…

- Gino & Adnana lanseaza de Ziua Indragostiților single-ul “Te iubesc!”, o piesa sensibila daruita tuturor celor care traiesc acest minunat sentiment. “Te iubesc!” este noul single compus de Gino (muzica și text). Gino este licentiat in muzica, cu studii de chitara si canto, cu experiența muzicala din…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua formeaza cel frumos cuplu din muzica populara si de petrecere. Acum doi ani a cerut-o in casatorie de Ziua Indragostilor, iar in toamna anului trecut pe 21 septembrie au facut si nunta. Cei doi se iubesc la fel de mult, poate mai mult, ca-n prima zi! Culita si Carmen…

- Comparabila cu BlackFriday in ce priveste volumul de produse cumparate, Ziua Indragostitilor este marcata de aproximativ 55% dintre oameni, asaltati offline si online de oferte turistice in „locuri romantice”, recomandari pentru “cine romantice” sau cadouri, evident, romantice.

- Toate cele cinci centre balneare din județul Covasna practica astazi tarife de intrare reduse cu 50% pentru cupluri. Indiferent de varsta și indiferent daca pun sau nu prea mare preț pe Ziua Indragostiților, cuplurile care vor alege sa iși petreaca ziua de aizi la unul din cele cinci centre balneare…

- Valentine’s Day se sarbatoreste acum in intreaga lume, iar indragostitii se folosesc de acest prilej pentru a-si face declaratii de dragoste si pentru a-si oferi cadouri unii altora. Daca te numeri printre milioanele de persoane indragostite si recunoscatoare pentru gasirea jumatatii, poti surprinde…

- Ai de unde alege. Sunt peste 200 de declaratii de dragoste! Nu am nimic sa-ti spun decat ca te iubesc. Si mi-e teama ca vei crede despre mine ca sunt plictisitor. *** Sunt tot al tau si simt ca toata lumea e a mea. N-as putea fi fericit daca n-as avea iubirea ta. *** …

- Cunoscuta in toata lumea ca „Valentine’s Day“ si sarbatorita pe 14 februarie, Ziua Indragostitilor inseamna, la un loc, emotii, iubire, inimioare de diferite marimi, trandafiri rosii, dulciuri si mult comert. Iata cateva dintre evenimentele care s-au petrecut de-a lungul timpului in aceasta zi speciala.…

- Mesaje de Valentine’s Day pentru el "Tu ai facut ca singuratatea care imi umplea zilele sa plece pentru totdeauna. Mi-ai adus in schimb liniște interioara, un sentiment de bine și multa, multa iubire și fericire. Te iubesc, dragul meu!" "Tu ești cel pe care il iubesc și alaturi de care imi…

- Valentine’s Day este una dintre acele sarbatori pe care oamenii fie o urasc, fie o iubesc. Indiferent ca ești sau nu intr-o relație sau ca nu celebrezi niciodata Ziua Indragostiților, exista un numitor comun pentru toata lumea: muzica despre dragoste sau despre lipsa ei. Prin urmare, mai jos sunt 13…

- MESAJE DE VALENTINE'S DAY 2018 MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTITILOR 2018. Ziua Indragostitilor este un bun prilej pentru a-i demonstra persoanei iubite afectiunea si dragostea pe care o simtiti, iar un mesaj, o urare sau o declaratie de dragoste este intotdeauna bine primita. Iata cateva idei de…

- Donald Trump a sfatuit studenții Universitații Trump, cu un an inaintea crizei financiare din 2008, sa se foloseasca de bulele imobiliare pentru ca aceasta ar putea fi o oportunitate de investiții. El a mai spus atunci ca este entuziasmat sa se termine aceasta bula pentru ca va face bani. ”Oamenii vorbesc…

- Academia Rapid iși schimba numele ca sa nu mai aiba piedici in drumul spre Liga 3! Academia Rapid, proiectul pus pe picioare cu bani grei de Primaria Sectorului 1, dar care, din pricina unei erori incredibile a pierdut dreptul de a obține „Certificatul de Identitate Sportiva”, iși schimba numele. Academia…

- Gigi Becali a vorbit despre cum sa va schimba jocul celor de la FCSB dupa venirile lui Valerica Gaman și Cristi Tanase. "Gaman este foarte bun cu mingea la picior. Mi s-a zis ca acum putem construi de pe linia de fund. Noi nu am avut fundaș care sa fie buni cu mingea la picior. Aud numai de bine de…

- S-a rupt lantul de iubire! O noua despartire zguduie showbiz-ul romanesc. Codin Maticiuc si Flavia Mihasan s-au despartit dupa doar doua luni de relatie. Potrivit unor surse apropiat de fostul cuplu, cei doi au decis sa-si spuna „adio” in urma cu doua saptamani.

- Actualul șef al Consiliului Concurenței, Bogdan Chiritoiu, i-a enervat pe cei de la putere prin mai multe declarații, ultima dintre ele fiind în scandalul scumpirilor la oua, când a spus ca Guvernul a &"scapat de sub control" preturile

- Aglomeratia de la ora 18.00 din traficul bucurestean. Ma tarasc spre casa facandu-mi loc prin nebunia care deja s-a transformat in normalitate. Ca tot mergeam cu ametitoarea viteza de 10 km pe ora, zic sa o sun pe mama, asa ca folosesc telefonul din dotare. Bineinteles ca nu folosesc sistemul hands-free,…

- Iarna și-a cam intrat, cu adevarat in drepturi, iar ca de fiecare data, consecințele se vad pe șosele. Peisajul este același, an de an: drumuri blocate sau inchise, circulație restricționata și mai multe localitați in bezna. Centrul Infotrafic a facut, in urma cu puțin timp, anunțul privind drumurile…

- Fiica lui Aurelian Preda, primele declarații despre sarcina și logodna, in urma zvonurilor care au aparut in ultima perioada. Anamaria Rosa a ținut sa lamureasca acest lucru și a marturisit cat de uimita a fost atunci cand s-a spus ca așteapa un copil, deși are doar 17 ani. „Am fost șocata cand am…

- Veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune! Dupa zilele de primavara din preajma sarbatorilor, iata ca, vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile vor scadea, izolat, și pana la valori de -20 de grade Celsius. Racirea vremii vine ca urmare a intrarii pe teritoriul Romaniei…

- Fotografiile din vacanțe in diverse țari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag și ii determina pe din ce in ce mai mulți romani sa cumpere sejururi in destinații exotice, acesta anunțandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018.

- Astrele ne dezvaluie care este singura femeie de zodiac care ii pune pe jar pe barbați, dar care nu are cel ma docil caracter și-i face pe acești sa sufere de cele mai multe ori. Poate ca și tu te-ai gandit din prima secunda la femeia SCORPION. Nativele nascute sub acest semn zodiacal sunt…

- Mandatele sefilor de penitenciare ar putea fi limitate la patru ani, conform unui proiect de lege lansat in dezbatere publica de Ministerul Justitie (MJ), scopul acestei masuri fiind acela de responsabilizare a persoanelor care detin aceste functii. Ministerul Justitiei (MJ) a pus in dezbatere publica…

- Rugaciunea care se spune de Revelion și face minuni este grabnic ajutatoare și mult folositoare. Unora le poate schimba viața. Se rostește imediat dupa miezul Nopții dintre Ani. Rugaciunea care se spune de Revelion „Doamne Dumnezeul nostru, Preasfanta Treime, Tatal, Fiul si Duhul Sfant, Tie, Doamne,…

- Odata cu incheierea anului calendaristic 2017, echipa TurdaNews a hotarat sa aiba o discutie 1 la 1 cu primarul Municipiului Campia Turzii, Dorin Nicolae Lojigan, care a descris succint ce a insemnat pentru el acest un an si jumatate de la momentul castigarii alegerilor. Read More...

- Primarita Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit marti despre o serie de modificari referitoare la regulamentul de taximetrie din Bucuresti, in cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Florin, fiul lui Danut Udila din clanul cunoscut sub numele de Vancica, a reactionat dupa ce au aparut in presa informatii potrivit carora fosta lui iubita ar fi fugit din casa in care traia cu Florin Salam. Barbatul cu care Roxana Dobre a avut o relatie inainte sa-l cunoasca pe manelist a facut public…

- 1. Spanacul, sfecla și țelina conțin nitrat, care sub acțiunea microorganismelor și a reincalzirii devine nociv pentru organism, chiar cancerigen. Dintre cele trei, spanacul este cel mai daunator reincalzit și trebuie consumat proaspat. 2. Ciupercile, din cauza proteinelor pe care le conțin,…

- Indragita actrița Doinița Oancea a revenit pe platoul de filmare pentru un nou proiect. Alaturi de mari actori, Doinița a inceput inregistrarile pentru “Fructul oprit”, serialul produs de Ruxandra Ion, care va putea fi urmarit in curand la Antena 1.

- Codin Maticiuc a facut o afirmație surprinzatoare despre ce intenționeaza sa faca in anul care vine. Codin Maticiuc, care are o relație cu Flavia Mihașan , asistenta lui Dani Oțil și a lui Razvan Simion de la emisiunea matinala pe care aceștia o prezinta la Antena 1, a acordat un interviu pentru Antena…

- Papa Francisc a spus ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o traducere mai buna a frazei "Nu ne duce pe noi in ispita" din "Tatal Nostru", cea mai cunoscuta rugaciune din țarile creștine

- Relația dintre Codin Maticiuc și Flavia, frumoasa asistenta a matinalilor de la Antena 1, a fost deconspirata, ieri, de paparazii Spynews.ro. Cu toate acestea, informațiile primite de reporterii Spynews.ro demonstreaza ca relația lor este mult, mult mai veche.

- Președintele american Donald Trump a obținut o victorie importanta odata cu adoptarea de catre Senat a unei reforme istorice a fiscalitații și a unei uriașe reduceri de impozite, transmite AFP. Textul, adoptat cu un scor strans, de 51 de voturi la 49, mai trebuie armonizat pana la sfarșitul anului cu…

- Draga TATA, Tot ceea ce sunt EU astazi ti se datoreaza in totalitate, daruirea, curajul si experienta ta fiind calitatile pe care mi le-ai transmis si care m-au ajutat sa devin nu doar un om responsabil, ci si un politician cu planuri mari. In lunga ta cariera politica in fruntea judetului…

- Handbal. Romania, victorioasa in fața Macedoniei la Trofeul Carpați. Naționala feminina de handbal a Romaniei a invins clar formația Macedoniei, cu scorul de 31-18 (18-5), sambata, in a doua zi a Trofeului Carpați, gazduit de Sala Polivalenta din Craiova. Tricolorele, invinse de Polonia in meciul de…

- Directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a declarat, pentru Mediafax, ca, de duminica, precipitatiile se vor extinde in toata tara, iar la munte ploile se vor transforma in ninsori, astfel temperaturile vor fi cuprinse intre -5 si cel mult 10 grade. „Pe parcursul…

- Bugetarii vor primi cu 4% mai mult pe luna de anul viitor, dupa ce salariile brute le vor fi majorate cu 25%. Este declarația facuta marți seara, la TVR, de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

- Cazul care se pare ca nu se mai termine a luat o intorsatura total neasteptata. Barbatul de 40 de ani care si-a abuzat fiica de doar 15 ani, lasand-o gravida a ajuns reent la politie. Dupa aceasta vizita, barbatul a mai avut parte de o „surpriza”, chiar din partea mamei minorei.

- Codin Maticiuc a renunțat la hainele de lux și la viața sa tihnita șia trecut printr-o tranformare uluitoare. Codin Maticiuc, cunoscut pe vremuri drept crai de Dorobanți, a facut sacrificii de dragul artei. Codin Maticiuc, care de curand a facut dezvaluiri despre cum este el in realitate , e din ce…

- INFORMARE METEOROLOGICA - In intervalul 21 noiembrie, ora 03:00 – 22 noiembrie, ora 18:00, la munte va ninge moderat cantitativ și local se va depune un strat mai consistent de zapada, iar vantul va avea intensificari temporare, cu viteze mai mari pe creste, unde vor fi rafale de peste 60...80 km/h,…