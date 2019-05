Stiri pe aceeasi tema

- ”Corina Crețu este o mincinoasa domne. A spus ca sunt sute de milioane de euro, bani europeni pentru spitale. Daca tu, comisar european, pe domeniul tau, nici macar chestia asta de aritmetica simpla nu o știi... sunt 150 de milioane de euro pentru cele trei spitale regionale, atat. Victor…

- Comisarul european Corina Crețu raspunde atacurilor lansate de liderul PSD. Liviu Dragnea, la adresa ei. Dragnea a acuzat, astazi, ca votul dat in Consiliul de miniștri pentru a transmite scrisoarea de avertisment catre Romania, semnata de Frans Timmermans, o pune in dificultate pe Corina Crețu,…

- "Pai noi pentru asta ne batem pentru ca alegerile din 2016 au avut rost pentru ca o mana de oameni impreuna cu mine și care am reușit sa ținem partidul asta unit cu toate atacurile, am reușit sa facem lucruri importante in Romania. In primul rand am refuzat sa predam guvernul serviciilor, am refuzat…

- Comisarul european Corina Cretu i-a raspuns ministrului Transporturilor Razvan Cuc, care a acuzat-o ca nu apara interesul poporului roman, spunand ca Romania nu are dusmani la Bruxelles si ca depinde doar de autoritatile de la Bucuresti ca dezvoltarea infrastructurii de transport sa fie accelerata.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a transmis luni o scrisoare premierului roman Viorica Dancila, prin care ii solicita acesteia sa comunice la Bruxelles pozitia oficiala a Guvernului de la Bucuresti in privinta celor trei spitale regionale de la Iasi, Cluj si Craiova.…

- Comisarul european Corina Crețu lanseaza au atac devastator la adresa guvernului și a PSD. Liderii de la Bruxelles iubesc Romania, dar sunt extrem de dezamagiți de comportamentul lui Liviu Dragnea și al Guvernului, iar acest lucru o sa ne coste mult. In direct la "Romania 2019", la Realitatea TV,…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, va deschide lista pentru alegerile europarlamentare a partidului Pro Romania, a anuntat luni, la Fagaras, liderul formatiunii, Victor Ponta. Fostul premier a afirmat ca experienta pe care Corina Cretu a dobandit-o in Parlamentul Romaniei, dar…