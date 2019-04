Pavel Bartoș și Smiley, prezentatorii emisiunii Romanii au talent, de la Pro TV, au ajuns pe mainile unei concurente costumate in polițista. In edițoia de vineri, 5 aprilie 2019, a emisiunii Romanii au talent, prezentatorii show-ului, Pavel Bartoș și Smiley, au avut parte de o surpriza in culise. Au stat de vorba cu o concurenta, pe nume Alicia Bonita, care a venit la concurs deghizata in polițista sexy. La un moment dat, cei doi au fost "incatușați" de concurenta. Cei doi s-au amuzat pe seama situației in care s-au regasit. Citește și: Horoscop Urania | Previziuni astrale pentru perioada 6-12…