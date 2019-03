Stiri pe aceeasi tema

- Serialul „Fructul oprit' revine la Antena 1, cu primul episod din acest an al producției, scrie viva.ro. Dupa o pauza de sarbatori, sezonul 2 continua cu schimbari majore in viața protagoniștilor și a apropiaților lor, dar și cu dezvaluiri care vor da peste cap universul tuturor. Drama, emoție, iubire,…

- Un barbat de 54 de ani, din Vatra Dornei, a fost surprins dupa ce a furat un aparat de ras si un ceas dintr-un hipermarket din localitate. Fapta a fost comisa joi, in jurul orei 11.30.Barbatul a sustras un aparat de ras in valoare de 169,90 lei și un ceas de mana model barbatesc in valoare de 29,99…

- Un tanar care a furat telefonul unui barbat, din buzunarul exterior al gecii acestuia, intr-un local public, a fost identificat de Politia Alba si este cercetat penal. Mobilul a fost restituit pagubitului. Potrivit IPJ Alba, marti seara, politistii din Alba Iulia au fost sesizati de catre un barbat…

- Un barbat care și-a pierdut cainele in centrul orașului Barlad a facut o oferta incredibila hoțului. I-a oferit 400 de euro sau chiar o mașina, cu cheile in contact! Barbatul s-a trezit fara cainele mult iubit in noaptea de 3 spre 4 ianuarie. Acesta a postat doua anunțuri pe un grup de socializare al…

- Potrivit Politiei Capitalei, marti dimineata, Sectia 7 Politie a fost sesizata, printr-un apel la 112, ca persoane necunoscute au patruns in biserica Sfantul Dumitru, unde au fortat cutia milei, din care au sustras o suma de bani donata de enoriasi. "A fost efectuata cercetarea la fata locului…

- Inca un caz solutionat cu succes de politistii din Sighetu Marmatiei. Operativitatea cu care acestia au actionat au dus la identificarea intr-un timp foarte scurt a unei persoane banuite de comiterea unui furt din societate comerciala iar prejudiciul de 15.000 euro a fost recuperat integral. Fapta a…

- Ciclistul galez Geraint Thomas a primit un nou trofeu de castigator al Turului Frantei, in locul celui care i-a fost furat in luna octombrie, a anuntat echipa Sky, citata de agentia DPA. Thomas, in varsta de 31 ani, a obtinut prima victorie din cariera sa intr-un Mare Tur, in luna iulie,…

- Dupa ce am vazut THE NUN și ne-am cam speriat un pic, astazi avem un altfel de calugarițe in prim-plan. Doua calugarite de la o scoala catolica din California sunt acuzate ca au deturnat 500.000 de dolari si ca au folosit o mare parte din bani pentru vacante si jocuri de noroc. Acestea n-au ales orice…