- Mircea Irimescu, mijlocasul de legenda al Universitatii Craiova, a implinit luni 60 de ani, scrie site-ul clubului din Liga I de fotbal. Nascut pe 13 mai 1959, Mircea Irimescu a fost jolly-jocker-ul Craiovei Maxima. Posesor al unui sut cu stangul naucitor, Irimescu putea evolua ca mijlocas central,…

- Razvan Botezatu, fostul prezentator de la „Star Matinal” de la Antena Stars, a dat lovitura in Germania, asta dupa ce in Romania a pierdut aproape tot. Deși a renunțat la o cariera care promitea in televiziune, acum, Razvan Botezatu nu regreta nicio secunda decizia care l-a dus departe de Romania și…

- Familia Petrescu a parasit Romania, pentru a se stabili in Marea Britanie, cand fiica lor avea doar 4 ani. Ea a inceput școala la Mathematics & Sciences College Heathland, unde este in clasa a VII-a, și tot acolo a efectuat și testul de IQ, care a aratat ca se afla in randul celor mai inteligenți 2%…

- ''Este un discurs trist, dar nu pentru ca a spus ceea ce a spus. Era un moment in care trebuiau aniversați 15 ani de la admiterea Romaniei in NATO și a fost momentul in care clasa politica din Romania s-a unit și a atins un obiectiv care parea mult prea indepartat. Clasa politica din Romania, in…

- Polițiștii din Prahova au deschis un dosar penal pentru purtare abuziva in cazul preotului din comuna Lapoș. Parintele Gabriel Bușaga a fost acuzat ca a tras de par o eleva din clasa a treia, in timpul orei de religie. Purtatorul de cuvant al Politiei Prahova, Raluca Brezeanu, a confirmat ca politistii…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti va oferi cursuri gratuite la matematica, fizica, chimie si economie, in perioada 16 martie-20 iulie, elevilor de clasa a XII-a care vor sustine examenul de bacalaureat in aceasta vara si care vor sa urmeze una din facultatile institutiei de invatamant superior.…

- Este vorba despre scriitorul Marin Ifrim, membru titular al Uniunii Scriitorilor din Romania, incepand cu 1998. Nascut in Buzau, Marin Ifrim a publicat de-a lungul carierei sale peste 20 de volume de proza și critica literara. Scriitorul a fost inclus in anul 2009 și in "Enciclopedia…

- Un cioban din Gura Ocniței, județul Dambovița, a vrut sa se sinucida, dar a fost salvat, in ultimul moment, de intervenția jandarmilor chemați la fața locului. Norocul omului a fost ca jandarmii s-au deplasat foarte rapid la fața locului și au reușit sa-l dea repede jos din ștreang. "Patrula de jandarmerie…