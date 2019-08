Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chirieac a fost intrebat ce caștiga partidul ALDE prin ieșirea de la guvernare. ”Este o mișcare de politician de forța a lui Victor Viorel Ponta care a reușit sa-l convinga pe Calin Popescu Tariceanu sa faca o mișcare foarte periculoasa pentru ALDE. ALDE caștiga doar daca Mircea Diaconu…

- „Din informațiile pe care le-am avut cu toții ieri, lansarea candidaturii maestrului Mircea Diaconu aduce ceva nou pe piața politica din Romania. Ințeleg ca luni, la ora 16.00, ALDE are o ședința in care ar urma sa se decida cateva lucruri importante: retragerea candidaturii la prezidențiale a domnului…

- "Stimați colegi din opoziție, incetați sa mai catalogați Legea pensiilor ca fiind o „pomana electorala”! Incetați sa-i mai jigniți pe pensionari! Incetați sa-i mai considerați „asistați sociali” pe cei care au muncit o viața, iar acum iși primesc binemeritata rasplata! Sunteți prizonierii…

- Eurodeputatul din partea PNL Siegfried Mureșan cere Guvernului Romaniei sa negocieze o funcție de vicepreședinte al Comisiei Europene, in condițiile in care susține ca propunerile pentru funcțiile de lideri ai UE trebuie echilibrate și cu numiri din Europa de Est.„Romania are șansa de a obține…

- ''Am o informație. Ințeleg ca la ora la care vorbim, numarul maxim de parlamentari pe care ii poate mobiliza opoziția, in favoarea moțiunii, este 205. Au nevoie de 233. Exista și voci autorizate din actuala opoziție fața de PSD-ALDE, care se indoiesc ca vor obține 200. Exista peste 90% șanse ca,…

- "Lucrul acesta consfinteste o fisura intre doamna Dancila, premierul guvernului PSD-ALDE, si PSD. Cu siguranta este amenintata si guvernarea, mai ales ca opozitia va introduce si o motiune de cenzura. Este dreptul dansilor, iar PSD-ul trebuie sa fie unit in Parlament. Ori Paul Stanescu, el insusi…

- Comertul cu amanuntul a scazut in aprilie cu 0,4% in zona euro si cu 0,3% in UE 28, comparativ cu luna precedenta, in timp ce Romania a raportat un declin de 0,1%, prima scadere a comertului cu amanuntul din decembrie, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In…

- Dorința de reformare a parrtidului a fost comentata de Bogdan Chirieac, miercuri dupa amiaza, la Antena 3: ”Exista o singura direcție: ori rezista aceste trei saptamani care sunt critice, ori partidul merge in opoziție. Sa vedem daca-și va reveni pana in 2020. Ori se strange tot partidul in…