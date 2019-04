Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in noaptea de Inviere, toți creștinii se duc la biserica și așteapta sa ia Lumina. Fiecare credincios iși aduce o lumanare pe care o va aprinde din lumina adusa de preot de pe masa Sfantului Altar. Lumanarea este simbolul Invierii, al biruinței vieții asupra morții și a luminii lui Iisus…

- In Vinerea Mare, Partidul Național Liberal Sighetu Marmației s-a gandit și la sighetenii cu o situație mai precara. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, liberalii au oferit un coș de Paște pentru a fi șființit in Noaptea de Inviere, „Un om marinimos este atent la nevoile celorlalți și ii ajuta fara…

- Crestinii merg la biserica in Sambata Mare, sa primeasca sfintele pasti sau anafora. Traditia spune ca pastile se iau de la biserica dupa slujba de Inviere, dar unii crestini, care vor sa evite aglomeratia de la miezul noptii, merg in timpul zilei. „Pastile” reprezinta painea sfințita și vinul pe care…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta Cod Galben de furtuni valabil de sambata, ora 15.00, pana duminica, ora 4.00, in mai bine de jumatate din tara. De sambata, 27 aprilie, ora 15.00, pana duminica, 28 aprilie, ora 4.00, vor fi conditii de instabilitate atmosferica accentuata si cantitați…

- Iubiti credinciosi,Praznuim biruinta vietii asupra mortii prin moartea si invierea cu trupul a Domnului nostru Iisus Hristos.Moartea cu trupul a omului, creat de Dumnezeu, a fost urmare a pacatului neascultarii stramosilor neamului omenesc, Adam si Eva, de porunca lui Dumnezeu si anume de nu a ...

- În cea de-a patra zi din Saptamâna Patimilor se rememoreaza Cina cea de Taina. Atunci, Mântuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor. Tot în Joia Mare, avut loc rugaciunea din Gradina Ghetsimani și prinderea lui Iisus. În Joia Mare din Saptamâna Patimilor…

- Pasca si cozonacii se mai pot prepara si in Sambata Mare, din ajunul Sfintelor Pasti, fiind duse, apoi, la biserica in noaptea de Inviere, pentru a fi sfintite, scrie agerpres.ro. Obiceiul inrosirii oualor inainte de Sfintele Pasti este explicat printr-o serie de legende crestine, care leaga…

- Motto: „Iar mie, sa nu-mi fie a ma lauda, decat numai in crucea Domnului nostru Iisus Hristos” (Galateni 6, 14) Din pricina numeroaselor incercari ale vietii, oamenii de toata varsta invata vrand-nevrand sa-L caute pe Dumnezeu. Dar adevarata cale ce duce la Adevarul-Hristos trece prin Cruce spre Inviere.…