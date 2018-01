Cine este Viorica Dăncilă, posibilul premier desemnat de PSD Viorica Dancila este propunerea PSD pentru funcția de premier, susțin surse politice. CINE ESTE VIORICA DANCILA Viorica Dancila este europarlamentar PSD. Europarlamentarul Vasilica Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963, la Rosiorii de Vede din judetul Teleorman. A absolvit Facultatea Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Hidrocarburi, Ploiesti în 1988. În 2006 a absolvit masterul Spatiul Public European din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative din Bucuresti. Este specializata în programarea si managementul… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

