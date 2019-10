Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații Nicolae Banicioiu este așteptat azi la audieri la Parchetul General, in dosarul privind intervenția din seara incendiului din clubul Colectiv. Audierile au loc la patru ani de la tragedia in care 64 de tineri și-au pierdut viața și este pentru prima data cand Banicoiu, acuzat…

- Pentru jurnalistul Eugen Istodor, asistam la ”inca o intoarcere din morți a jurnalismului”, iar pentru analista și profesorul Alina Mungiu Pippidi ancheta RISE este servita de SRI și SIE! Publicarea de catre RISE Project a materialului despre afacerile lui Dan Barna cu fonduri europene a imparțit opinia…

- Sorina Pintea a anunțat, vineri, ca examenul de rezidențiat, care ar fi trebuit sa aiba loc pe 17 noiembrie, se amana pentru data de 8 decembrie, pentru ca nu exista un ministru al Educației, care, alaturi de ministrul Sanatații, trebuie sa semneze ordinul privind modul de organizare a concursului.…

- O spune un oficial din Ministerul Sanatații, care mai precizeaza ca acest domeniu trece printr-un moment foarte dificil. Astazi au debutat lucrarile Congresului de Chirurgie Cardiovasculara East Meets West 2019, organizat de Societatea Romana de Chirurgie Cardiovasculara, in parteneriat cu Universitatea…

- Urmare a apariției unor statistici potrivit carora Romania este pe primul loc in Europa la numarul de accidente de circulație grave, Avocatul Poporului a emis o serie de recomandari autoritaților centrale, in care solicita masuri urgente in vederea creșterii gradului de siguranța a participanților la…

- Procedurile medicale indisponibile in spitalele de stat din Romania vor fi decontate de Ministerul Sanatații și in clinicile private din țara, daca acestea le ofera, nu doar in strainatate, așa cum se intampla pana acum. Masura a fost aprobata, ieri, de Guvern printr-o Ordonanța de Urgența, a anunțat…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, lider al liberalilor sibieni, a declarat sambata ca si-a propus sa stranga peste 35.000 de semnaturi pentru candidatura presedintelui Klaus Iohannis. "Ne-am propus peste 35.000 de semnaturi. Este numarul de semnaturi pe care le-am obtinut pentru alegerile europarlamentare,…

- Ministerul Sanatații a propus taxarea cu 0,8 lei/litru a bauturilor racoritoare indulcite cu zahar, al caror conținut de zaharuri este intre 5-8 g zaharuri /100 ml produs și cu 1 leu/litru pentru bauturile cu peste 8 g zaharuri /100 ml produs.