Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Brad a primit de sarbatori foarte multe mesaje din partea admiratorilor, care i-au transmis urari de bine. La randul ei, vedeta le-a raspuns printr-un mesaj emoționant. Iata ce a postat aceasta pe contul de Facebook! Bianca Brad: „Oricat de greu v-ar fi, nu va pierdeți speranța” „Va imbrațișez…

- Actrița Bianca Brad le-a mulțumit admiratorilor ei care s-au gandit la ea și i-au transmis urari de Anul Nou. la randul ei, vedeta le-a transmis și ea un mesaj. „Va imbrațișez inimile cu recunoștința și va doresc sa aveți parte de un an magic, in care iubirea, lumina, binele și frumosul sa triumfe asupra…

- DacE in urmE cu aproximativ 2 luni se zvonea cE Mihaela Borcea s-a despEr:it de iubit, ei bine, adevErul este altul. Vedeta l-a men:ionat pe iubit in urarea pentru noul an, iar admiratorii cuplului au in:eles imediat cE lucrurile intre ei, sunt la fel de roz ca intotdeauna!

- In luna aprilie, Dana Chera anunța ca se retrage de pe micul ecran, dupa ce a dezvaluit ca va deveni mama pentru a treia oara, la 40 de ani. Actualul ei soț este un medic stomatolog din Pitesti. Surpriza pentru telespectatorii Antenei 3, sambata seara, la Ediția Speciala de 1 Decembrie. Dana Chera…

- Nicolae de Romania și soția sa au ales sa petreaca luna de miere in țara. Vor sa ajunga și intr-o destinație exotica, insa abia la anul. "Suntem casatoriti, suntem foarte fericiti. Am plecat prin Delta o saptamana, a fost ce am avut nevoie: liniste, natura. La anul o sa mergem in ceva mai…

- Sanziana BuruianE "i so:ul ei, Nicolae Zuluf implinesc 3 ani de cEsnicie. De"i gurile rele au vorbit la inceput de o posibilE despEr:ire intre cei doi, le-au demonstrat tuturor cE sunt capabili sE aibE o familie "i sE trEiascE frumos, impreunE.

- Roxana Ciuhulescu a plecat, in urma cu doua zile, in luna de miere. Vedeta cu cele mai lungi picioare din showbiz, care s-a cununat religios cu Silviu Bulugioiu pe 7 octombrie, și-a luat cu ea și copiii, in loc sa-i lase acasa, in grija bunicii sau a bonei, așa ca luna de miere va fi, mai degraba, o…

- }n urmE cu doar cateva zile, Anca Serea a plecat in Istanbul alEturi de o prietenE, dar nici vorbE de Adi SinE. Vedeta a pozat dezbrEcatE in a"ternuturi, dis-de-diminea:E, insE nimeni nu a "tiut cine a fEcut fotografia.