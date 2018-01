Cine este Valentin Popa, noul ministru al Educatiei, surprins in repetate randuri facand greseli gramaticale si de limba

Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video in care Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, face numeroase greseli de limba a aparut in mediul online la cateva ore de la anuntul privind includerea sa in Guvernului Dancila. Rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava vorbeste despre ”pamblica”…

- Ministrul Educatiei, Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa s a nascut la 12 iulie 1964. A studiat la Liceul industrial 39; 39;Nicu Gane 39; 39; din Falticeni, judetul Suceava 1979 1983 , apoi la Institutul Politehnic Iasi, Facultatea de Electrotehnica 1984 1989 , unde a obtinut o diploma de inginer in…

- Valentin Popa s-a nascut pe 12 iulie 1964 si este profesor universitar doctor inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor in 1989. Din 2009 pana in prezent a fost conducator de doctorat pentru domeniul sau.Este profesor universitar din 2005 si preda Sisteme…

- Nicolae Burnete, 58 de ani, propunerea PSD pentru functia de ministru al Cercetarii in guvernul condus de Viorica Dancila, este presedintele Senatului Universitatii Tehnice Cluj-Napoca. Burnete a facut parte in 2012 din Consiliul National de Etica, for care a decis ca premierul Victor Ponta nu a plagiat.

- Anton Anton (69 ani), deputat ALDE, a fost propus ministru al Energiei, dupa ce Toma Petcu, actualul ministru, si-a anuntat intentia de a se retrage din functie din motive de sanatate. Aproape intreaga sa cariera s-a bazat pe activitati didactice, fiind proesor conducator de doctorat la Universitatea…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat, astazi, ca organizația pe care o conduce il susține pe rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, pentru funcția de ministru al educației. Ioan Stan a precizat ca la ședința Comitetului Executiv al PSD,…

- Rectorul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, Valentin Popa, este in carti pentru functia de ministru al educatiei, in locul lui Liviu Pop, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Un alt nume vehiculat in ultima perioada a fost cel Ecaterinei Andronescu, care a mai ocupat in trecut acest…

