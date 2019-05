Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dimineata, in jurul orei 6,30, o autospeciala de politie s-a rasturnat pe linia de tramvai, in spatele hotelului Prahova, in urma impactului cu un alt autoturism. In masina de politie se afla doar soferul acesteia, in timpul serviciului, circuland fara semnale acustice si luminoase in functiune. Din…

- Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfasoara activitati de recrutare si selectie a candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant care realizeaza formarea initiala a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea…

- Valeriu Suhan, consultant in domeniul politiei judiciare crede ca autoritațile statului ar trebui sa fie mult mai prezente in cluburi, in lupta cu drogurile, in contextul in care creatorul de moda Razvan Ciobanu ar fi consumat substanțe interzise inainte de accidentul rutier care i-a fost fatal.„In…

- „In calitate de președinte al PNL Prahova, ma delimitez categoric de primarul din comuna Podenii Noi, Mihai Alionte, asupra caruia planeaza suspiciunea ca ar fi lovit cu pumnii și picioarele un polițist local. La prima ședința a BPJ al PNL Prahova, voi propune suspendarea drepturilor și prerogativelor…

- Aseara, un tanar de 20 de ani și mama sa, de 42 de ani, din Carbunești au fost reținuți pentru ultraj. Cei doi ar fi agresat un polițist și un jandarm care au intervenit pentru aplanarea unui conflict in familie, ...

- Fapta de ultraj imputata unui sofer care a lovit cu masina un politist local a fost filmata. Agentul a obtinut certificat medico-legal care atesta ca are nevoie de cinci zile de ingrijiri medicale.

- Peste 100 de elevi din Alba Iulia au sarbatorit alaturi de Inspectoratul Județean de Poliție Alba, 197 de ani de activitate polițieneasca in slujba cetațeanului. Atracția principala pentru cei mici a fost o cațelușa de patru ani dresata special pentru depistarea materialului explozibil. Sirenele de…

- Curtea de Apel Timisoara a emis sentinta finala intr-un dosar penal in care un membru al clanului de romi Carpaci a fost trimis in judecata pentru ultraj. Barbatul a primit, in urma sentintei finale, o amenda de 9.000 de lei.