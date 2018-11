Stiri pe aceeasi tema

- Puține zile au mai ramas pana cand iarna iși va intra in drepturi, iar vedetele nu uita asta! Astfel, magazinele sunt luate cu asalt, garderobele trebuie innoite. Nu insa toate vedetele. Laura Cosoi este printre cele care nu vor sa risipeasca banii. Nu ca nu s-ar interesa de una, de alta, dar nu cumpara…

- Dragoș Bucur și Dana Nalbaru sunt oameni cu suflet mare. Deja parinții a doi copii, cuplul a decis sa adopte o fetița. De origine roma. Astfel ca, in acest moment, Sofia, Kadri și Roxana-India sunt “comorile” lor. „Sa știi ca lucrez destul de puțin, in ultimul timp. Am renunțat la emisiune, proiectele…

- Feli Donose mai are puțin și naște! Aflata pe ultima suta de metri cu sarcina, indragita artista a marturisit ca mama ei, dar și soacra o vor ajuta cu fetița. Ea se ințelege de minune cu mama lui Catalin, iubitul ei, și spune ca este norocoasa sa aiba o asemenea soacra. „Ma va ajuta mama, […] The post…

- Interpolul a expus-o mediatic pe Elena Udrea, iar Adrian Alexandrov se teme, acum, pentru viața fetiței sale. Elena Udrea cere Ambasadei Romaniei un avocat. Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a spus ca arestarea ei și a Alinei Bica le-a expus, iar acum se teme pentru fetița, deoarece presa a relatat…

- Europarlamentarul PSD Emilian Pavel a transmis, vineri, ca grupul socialistilor europeni devine mai „puternic, unit, eficient” dupa demisia lui Catalin Ivan, care se transformase in „Monica Macovei, varianta masculina”.

- Paul Surugiu-Fuego se lauda cu o silueta de invidiat! Cantaretul a dat jos 15 kg in 45 de zile dupa ce a renuntat la o serie de alimente gustoase, dar periculoase. Paul Surugiu-Fuego (42 ani) a reusit sa topeasca kilogramele fara vreun efort. A slabit 15 kg in 45 de zile si a ajuns de […] The post…

- Laura Cosoi a postat pe Instagram prima fotografie cu chipul fetiței ei, Rita. Numele fetiței provine din spaniola și este forma mai scurta a numelui Margarita, care inseamna cinste, onestitate și curaj. Laura Cosoi este in culmea fericirii de cand a devenit mamica pentru prima data. Vedeta a nascut-o…

- Mai este foarte puțin pana ce Feli Donose va deveni mama pentru prima oara. Artista a mers din nou la medicul care o supravegheaza pe timpul sarcinii, pentru a se asigura ca micuța ei este bine. Se pare insa, ca fetița nu seamana deloc cu ea, ci are trasaturile tatalui ei. „Toata taica-su e. Mi-a zis…