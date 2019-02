Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau au preluat cercetarile in cazul tinerei gasite carbonizata sambata dimineata in apartamentul sau din municipiu. Potrivit reprezentantilor IPJ Buzau, ancheta a fost preluata de procurori deoarece exista suspiciuni asupra modului in care…

- Pana acum au fost audiate mai multe persoane: vecini, prieteni, apropiati ai fetei, insa nu a fost facuta nicio retinere. Exista insa suspiciunea ca apartamentul ar fi fost incendiat, probabil cu benzina. Trupul tinerei a fost gasit carbonizat sambata dimineata, de catre pompierii buzoieni chemati de…

- Rasturnare dramatic de situație in cazul morții Valentinei! Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau susțin ca exista suspiciuni asupra modului in care tanara a murit. Cine ar fi vrut sa o ucida?

- Sfarșit cumplit pentru o tanara din Buzau. Valentina avea 22 de ani, iar trupul ei carbonizat a fost descoperit de pompieri in apartamentul care a fost distrus de flacari in aceasta dimineata. Fata locuia singura la etajul 9. Valentina era chiar proprietara apartamentului, iar vecinii spun ca in locuinta…

- Un incendiu violent a izbucnit sambata dimineata intr-un apartament situat la etajul al 9-lea al unui bloc din zona centrala a municipiului Buzau, circa 30 de persoane fiind evacuate si o tanara de 22 de ani fiind gasita carbonizata, scrie Agerpres. "Incendiul a fost anuntat de catre vecini,…

- Un incendiu a izbucnit la o casa in localitatea Smirdan, informeaza ISU Galati. La fata locului, se deplaseaza o autospeciala de la Sectia de Pompieri Galati si o autospeciala de la Detasamentul de Pompieri Galati.Este posibil sa existe o victima.UPDATE Incendiul s a manifestat pe o suprafata de 110…

- Incendiul devastator care a mistuit o casa din comuna Vadu Pașii, județul Buzau, și a ucis doua persoane a fost provocat. Anchetatorii au ajuns la concluzia ca cea care a dat foc casei a fost soția unuia dintre barbații care și-au pierdut viața. Aceasta a fost internata la Sapoca. In incendiul care…

- CLIPE de panica la Borșa . O femeie din localitate a fost gasita carbonizata dupa incendiul devastator care i-a mistuit casa. In intervalul 15.12-16-12.2018, pompierii maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a 6 incendii. Cele mai multe incendii au avut loc sambata, 15.12. Pompierii militari sigheteni…