- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul doi mondial, a castigat titlul la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, duminica, la New York, dupa ce l-a invins in finala pe rusul Daniil Medvedev, numarul 5 ATP, cu 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

- Anca Bucur la fitness e mai tare ca Brazilia la fotbal. Romanca a cucerit in urma cu doua luni cel de-al 6-lea titlu mondial. Intre probe, ea a avut grija de copilul ei, care avea in timpul concursului doar 9 luni. "Proba exercițiului de fitness, care dureaza doua minute, are la radacina sportul pe…

- Perechea formata din tenismanul roman Florin Mergea si germanul Andre Begemann a castigat finala de dublu a turneului challenger de la Sopot (Polonia), dotat cu premii totale de 92.040 de euro, duminica, dupa...

- Perechea formata din tenismanul roman Florin Mergea si germanul Andre Begemann a castigat finala de dublu a turneului challenger de la Sopot (Polonia), dotat cu premii totale de 92.040 de euro, duminica, dupa 6-1, 3-6, 10-8 cu polonezii Karol Drzewiecki/Mateusz Kowalcyzk.

- Dupa multi ani, Suceava are din nou un campion national de seniori la lupte greco-romane, ultimul titlu la individual pentru CSM fiind castigat acum aproximativ 30 de ani. Este vorba de Adrian Agache, antrenat in prezent la Clubul Sportiv Municipal Suceava de Daniel Ciubotaru, dar care a fost ...

- Boxerul roman Flavius Biea a castigat centura de campion Intercontinental IBA la categoria super welter, vineri seara, in Gala ''Noaptea Spartanilor 2'', in Sala Sporturilor ''Constantin Jude'' din Timisoara, dupa ce l-a invins la puncte, intr-un meci de zece reprize,…