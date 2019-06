Stiri pe aceeasi tema

- O tanara și-a pierdut viața intr-un cumplit accident rutier, la doar cateva zile de la momentul cand a implinit 21 de ani. Tragedia a avut loc pe drumul care leaga Lugoj de Timișoara, vineri dimineața.

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe autostrada intre Timișoara și Lugoj. Doua mașini s-au izbit violent. Intr-una dintre mașini se aflau trei adulți și doi copii, a informat opiniatimisoarei.ro. Doi adulți au murit pe loc, iar copiii, cu varstele de 9, respectiv 6 ani sunt…

- Un sarb și-a gasit tragicul sfarșit pe autostrada Timișoara - Lugoj, in zona localitații Topolovațu Mare. Acesta s-a bagat sub cabina ca sa repare ceva, dar aceasta s-a prabușit peste el. Un șofer sarb s-a trezit cu o defecțiune majora in timp ce conducea. A tras autotrenul intr-o parcare din apropiere…

- O tanara de numai 22 de ani și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic! Studenta s-a urcat pe un tren pentru a-și face un selfie, dar acest lucru i-a adus moartea! Alexandra a lasat in urma ei multe lacrimi și o familie indurerata!

- O tanara de 24 de ani, cetațean britanic, a murit dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul, la un concurs de ATV-uri din comuna Margau, județul Cluj. Poliția anunța ca cerceteaza cazul.Potrivit polițiștilor clujeni, tanara participa, joi dupa-amiaza, la un concurs de ATV-uri in comuna Margau și s-a ...

- O studenta de 20 de ani a murit subit, dupa ce a luat parte la o petrecere organizata intr-un club din Galați. Tanara a ajuns la spital intoxicata cu alcool si cu o substanta necunoscuta, iar acum polițiștii incearca sa stabileasca, cu exactitate, circumstanțe ein care a murit tanara.

