- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, razia a inceput la ora 19, vineri seara, cu aproximativ o ora inainte ca Cosmin Titiș sa iși ucida iubita in parcul din spatele Catedralei. „Astfel, intre orele 19.00 – 03.00, au fost organizate acțiuni cu scopul de a preveni si combate principalele…

- Maria Karina avea 21 de ani și a murit vineri seara, dupa ce a fost injunghiata de iubitul gelos, in spatele Catedralei din Timișoara. Se pare ca barbatul nu a suportat ideea desparțirii de aceasta, moment in care a facut la gestul cutremurator. Maria Karina a fost injunghiata de mai multe ori de Cosmin…

- O tanara de 20 de ani din judetul Hunedoara a fost injunghiata mortal, vineri seara, in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara, suspect fiind iubitul ei, de 31 de ani, identificat si cautat acum de politie. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES ca tanara a fost preluata de…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta de acum o saptamana in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata de tragedie, a spus Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. Oasele gasite in butoi ii aparțin copilei! „Ministrul Justiției l-a anunțat pe varul meu de rezultat. Se confirma.…

- Sora Luizei Melencu, fata de 18 ani din comuna doljeana Diosti, pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dinca, sustine ca un politist din Cosoveni a sunat-o duminica pentru a-i reprosa de ce familia ei a declarat ca Politia Cosoveni nu facut nimic pentru a rezolva cazul."M-a sunat Politia de la Cosoveni,…

- Alexandra a fost vazuta ultima oara miercuri dimineața, cand s-a urcat intr-o mașina de ocazie, așa cum facea de fiecare data cand mergea acasa, in Dobrosloveni, de la meditațiile pe care le facea in Caracal. Un drum de nici zece minute cu mașina, in mod normal.

- O tanara de 21 de ani din Timis, provenita dintr-o familie cu 13 copii si studenta cu bursa de merit la Universitatea Politehnica din Timisoara, a murit vineri dimineata intr-un cumplit accident rutier. Tanara, ai carei parinti traiesc din legumicultura, mergea la piata cu cartofi de vanzare cand microbuzul…

- Ies la iveala noi detalii in cazul Esterei, fetita batcojorita si ucisa anul trecut, in Baia Mare. Un tanar de 17 ani a fost retinut ca suspect si se pare ca acesta este vecin cu familia copilei.