Regina Elisabeta a II-a are peste 10 stranepoți, insa se pare ca unul singur a primit tilul de stranepotul „favorit” al suveranei britanice. Monarhul pare sa il adore pe micul prinț George, care luni a implinit varsta de 6 ani. Potrivit The Mirror, de fiecare data cand George doarme la Palatul Buckingham, regina ii lasa cadouri langa pat. Mai mult, suverana, in varsta de 93 de ani, face tot posibilul sa petreaca cat mai mult timp cu fiul cel mare al ducilor de Sussex. Prințul George George i-a pus și o porecla strabunicii sale: „Gan-Gan”, lucru care se pare ca l-a facut sa ajunga cucereasca mai…