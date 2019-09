Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au atins marti maximele ultimelor sase saptamani, crescand pentru a cincea zi consecutiv, pe baza optimismului ca OPEC si alti producatori, intre care si Rusia, vor conveni extinderea masurilor de limitare a productiei, pentru sustinerea cotatiilor, transmite Reuters. Cotatia…

- Într-o misiune secreta din 2017, Statele Unite au extras cu succes unul dintre cei mai buni spioni din interiorul guvernului rus, de teama ca președintele Trump și administrația sa sa nu cumva sa expuna sursa, au spus mai mulți oficiali ai administrației Trump pentru CNN. O persoana direct…

- ​Președintele Klaus Iohannis a nimerit, marți, în mijlocul unor discuții care depașesc cu mult temele curente și anvergura politicii cu care ne-au obișnuit politicienii români: în Biroul Oval de la Casa Alba, liderul american Donald Trump a folosit prilejul întâlnirii cu…

- Washington, 20 aug - Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis si omologul sau american, Donald Trump, au adoptat marti o declaratie comuna in care Statele Unite ale Americii isi reitereaza sprijinul pentru eforturile Romaniei de a deveni eligibila pentru…

- Vizita are loc cu ocazia implinirii a 30 de ani de la caderea comunismului și a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO, potrivit sursei citate. „Președintele (Donald Trump) așteapta cu nerabdare sa celebreze aceste aniversari importante impreuna cu președintele Iohannis”, se mai arata in acest comunicat.…

- Rusia si Statele Unite îngroapa Tratatul INF. Amenintarea nucleara revine în Europa. Pare ca acest lucru nu nelinisteste pe nimeni. Înca o saptamâna, iar dupa aceea unul din cele mai importante tratate de dezarmare devine istorie. Daca nu se va întâmpla o minune,…

- Presedintele american, Donald Trump, a acuzat sambata The New York Times de comiterea unui "act virtual de tradare" prin publicarea de informatii potrivit carora Statele Unite ale Americii isi multiplica intruziunile digitale in reteaua electrica ruseasca, relateaza duminica AFP.Citește și: Demisie…

- Presedintele Donald Trump s-a angajat miercuri, la Washington, in fata omologului sau polonez Andrzej Duda, sa desfasoare 1.000 de soldati americani in Polonia la solicitarea autoritatilor de la Varsovia, care urmaresc sa descurajeze o potentiala agresiune din partea Rusiei, informeaza Reuters. Trump…