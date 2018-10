Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit in urma cu putin timp. Doua persoane au murit, iar a treia este grav ranita dupa ce o masina a cazut de pe pod.foto Doua persoane au murit, iar a treia este grav ranita dupa ce o masina a cazut de pe pod. Un accident cumplit a avut loc joi seara, in Arad. Soferul unui autoturism a pierdut…

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a rupt parapetii si gardul de protectie si a zburat de pe podul din Micalaca - ce duce dinspre Polivalenta spre Podgoria. Potrivit primelor informatii, mai multe masini ar fi fost avariate. La fata locului au ajuns mai multe ambulante,…

- Un TIR care venea dinspre Ucraina s-a rasturnat, vineri, pe DN 65, in comuna Colonești din Olt, polițiștii gasind in TIR milioane de țigari ascunse in cutii de detergent, scrie News.ro.Șoferul TIR-ului este de naționalitate sarba și transporta pachetele cu marfa de contrabanda la Craiova.…

- In scurt timp, șoferii vor fi lipsiți de dreptul da a conduce daca vor urca in stare de ebrietate la volan. Insa conducatorii auto din țara noastra ori nu au auzit despre asta, ori nu le pasa de nimic.

- Accident șocant in Arad! Un sofer de TIR a murit strivit in cabina, joi seara 927 septembrie) intr-un accident socant pe A1, la Ceala. Camionul s-a rasturnat, iar barbatul a ramas prins intre fiare. Un TIR inmatriculat in Turcia s-a rasturnat peste parapeții desparțitori, pe A1. Camionaul transporta…

- Un accident rutier spectaculos a avut loc in judetul Arad, pe DJ 793 C, intre Ignesti si Susani. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si a ajuns pe camp. In urma impactului, conducatorul auto a fost proiectat afara din masina. La fata locului a ajuns SMURD…

- Un septuagenar din Salonta a murit, sambata dimineata, lovit de un autoturism BMW, in timp ce traversa strada neregulamentar, prin loc nemarcat. In ciuda interventiei echipajelor SMURD, barbatul nu a mai putut fi salvat. Teribilul accident s-a petrecut in jurul orei 9.20, pe DN79, la iesire din Salonta…

- Accident mortal pe DN 7, la intrarea in localitatea Sambateni: soferul unui microbuz a murit in urma ciocnirii cu o betoniera. Un microbuz fara pasageri se deplasa pe DN 7, de la Arad spre Lipova. La intrarea in Sambateni, soferul s-a aplecat pentru cateva clipe, a pierdut controlul volanului, a trecut…