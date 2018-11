Considerat facator de minuni inca din timpul vietii, Sfantul Nectarie, ierarhul din insula Eghina nascut in anul 1846 in localitatea Silivria, in apropiere de Constantinopol, este praznuit pe 9 noiembrie. Printre credinciosi se crede ca vindeca bolnavi de cancer si ca asculta rugaciunile femeilor care nu pot avea copii.